Reunión de la Junta de Gobierno . - DIPUTACIÓN DE PALENCIA

PALENCIA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno de la Diputación de Palencia ha aprobado el convenio de colaboración con el Ayuntamiento Venta de Baños, dotado con 22.000 euros, para colaborar en la organización de la cuadragésimo sexta edición del Cross Internacional de Venta de Baños que se celebrará el próximo 20 de diciembre.

La institución provincial, a través de un comunicado, destaca que el convenio con el Ayuntamiento de Venta de Baños sirve como aportación institucional al municipio organizador de un evento deportivo que es "uno de los más importantes que se celebra en la provincia" con carácter nacional e internacional. La prueba discurre por la zona sur de la provincia, y gracias a ella es visitada por muchos deportistas y acompañantes.

En este sentido, la organización ha recordado que el evento tiene ya una importante tradición y es una actividad plenamente consolidada que se encuentra entre las mejores carreras de campo a través de España, perteneciente a la ANOC, entidad que organiza el circuito de pruebas de campo a través más importante del mundo.

Además, junto con la prueba principal, se organizan carreras menores y actos de promoción, incluidas carreras de promoción y solidaria, que también cuentan con importante participación.

El Cross de Venta de Baños inició su andadura en 1980 por iniciativa del Ayuntamiento de la villa y alcanzó tres años después su categoría internacional, que no ha abandonado desde entonces, por lo que se ha convertido en una prueba clásica del calendario nacional y mundial del campo a través.

Dado el atractivo de la prueba, el Cross se encuentra incluido dentro de World Athletics (Federación Internacional de Atletismo) y en el Cross Country Tour, ostentando la máxima categoría mundial, la GOLD, donde se incluyen 16 pruebas en diferentes países del mundo y en distintos continentes.