Diputación de Palencia destina 559.000 euros para acondicionar los Barrios de las Bodegas de Baltanás y Torquemada

Visita a las obras de mejora de los barrios de bodegas del Cerrato - DIPUTACIÓN DE PALENCIA

PALENCIA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las obras de mejora del paisaje urbano y de la Eficiencia Energética en la iluminación del Barrio de las Bodegas en Torquemada y Baltanás ha finalizado tras una inversión de 558.921,59 euros.

Se trata de una actuación que ha permitido mejorar este singular espacio patrimonial y reforzar su conservación y sostenibilidad, tal y como ha destacado la presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, durante una visita al resultado de los trabajos.

La intervención se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) Cerrato Palentino, Paisaje Cultural del Vino, que tiene como objetivo la recuperación y mejora del paisaje urbano y del patrimonio cultural vinculado a las bodegas tradicionales.

Los trabajos ejecutados se han centrado especialmente en la mejora de los pavimentos y en la gestión de las aguas de escorrentía.

"Estas actuaciones permiten reducir el impacto que la circulación del agua puede generar sobre las bodegas y sobre el terreno excavado, contribuyendo a prevenir problemas de conservación, hundimientos y procesos de degradación", ha señalado la presidenta.

La intervención en Baltanás incluye la restauración ambiental del entorno del Barrio de las Bodegas con un presupuesto de 106.948,50 euros.

También se ha mejorado el paisaje urbano en el entorno del barrio con un presupuesto de 96.473,30 euros y se ha renovado la eficiencia energética del Museo del Cerrato con un presupuesto de 78.386,52 euros.

El total de lo invertido en la localidad asciende a 282.808,32 euros.

Por otra parte, en la localidad de Torquemada se ha concluido la restauración ambiental del entorno del Barrio de las Bodegas, se han acondicionado más de 1.100 metros de calles La actuación ha contado con un presupuesto total de 276.113,27 euros, destinado a distintas líneas de intervención.

En concreto, se han invertido 148.912,36 euros en restauración ambiental, 26.060,88 euros en eficiencia energética y 101.140,03 euros en la mejora del paisaje, con el objetivo de impulsar la sostenibilidad, optimizar los recursos y poner en valor el entorno.