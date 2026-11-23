El equipo de Gobierno durante la presentación del proyecto de Presupuestos. - DIPUTACIÓN

PALENCIA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, ha presentado junto a su Equipo de Gobierno, el proyecto de Presupuesto de la Institución provincial para 2027 que asciende a 114.647.161 euros, lo que supone un incremento de 6.830.655 euros respecto a 2026, un 6,34 por ciento más.

Las cuentas para el año 2027 continúan con el crecimiento de los últimos años y suman 26,23 millones más que al inicio de la legislatura, que se traduce en un aumento acumulado desde 2023 del 29,7 por ciento.

Unas cifras para "una provincia mejor atendida, con mejores servicios y más segura, sin renunciar a las inversiones al ADN rural de la Diputación", tal y como ha destacado la presidenta durante la presentación de las cuentas de las que, ha insistido, se han hecho "en tiempo y forma" para que puedan entrar en vigor el 1 de enero.

En este sentido, la presidenta también ha subrayado que se trata de un presupuesto "equilibrado" fruto de la "excelente gestión económica del equipo de Gobierno" y que responde a la idea de "que vivir en un pueblo no suponga tener menos oportunidades ni un acceso más limitado a los servicios públicos. Para ello, la Diputación mantiene su esfuerzo inversor, crea nuevos servicios y refuerza los que presta, y acompaña a los ayuntamientos en la atención a los vecinos dando respuesta a sus necesidades y prioridades", ha dicho.

La inversión para el año 2027 se sitúa en 42,1 millones de euros, el 36,7 por ciento del presupuesto, y acumula un crecimiento del 50 por ciento desde 2023 para impulsar infraestructuras y equipamientos municipales, mejorar las carreteras, favorecer el acceso a la vivienda y atender necesidades básicas de los pueblos.

La segunda línea de actuación es la mejora de los servicios públicos y atención las necesidades de la provincia. El capítulo de personal crece un 12 por ciento, con 3,1 millones de euros más, y el gasto corriente aumenta un 10,46 por ciento, con 2,8 millones adicionales.

Entre las partidas destacan las referentes la profesionalización del servicio de prevención y extinción de incendios, la ampliación de la recogida de residuos, el refuerzo de los servicios sociales y la mejora de la conservación de la red viaria. El incremento de este capítulo se explica en un 87 por ciento de estos programas.

La incorporación progresiva de nuevos bomberos que eleva el gasto respeto al año anterior en 1,3 millones hasta un total de 2,7 millones. Solo este programa explica el 42 por ciento del incremento de todo el gasto de personal.

La tercera apuesta es el papel de la Diputación como administración de apoyo a los municipios. La Institución mantiene la deuda 0, alcanzada en 2025, y no destina recursos al pago de intereses ni a la amortización de préstamos.

Esta situación permite orientar los recursos disponibles a inversiones, servicios y asistencia municipal. En este marco, la Caja Provincial de Cooperación incrementa su dotación un 34 por ciento, hasta cerca de 1,6 millones, para ampliar los préstamos y anticipos a los ayuntamientos.

Por Áreas, en la de Hacienda y Administración General, destaca el incremento de la Caja Provincial de Cooperación, que pasa de 1,08 a 1,58 millones, con 407.367 euros más, un 34,5 por ciento de incremento. El apoyo a la gestión municipal alcanza los 9,06 millones de euros, un 7,9 por ciento más que en el ejercicio anterior.

La vicepresidenta y responsable del Áreas, María José de la Fuente, ha desgranado las partidas y ha explicado cómo se refuerza con ellas la asistencia técnica, económica, urbanística, jurídica y tecnológica que presta a los municipios que suman 3,5 millones de euros. Destaca la implantación de la protección de datos en ayuntamientos que crece un 300 por ciento al pasar de 5.000 a 20.000 euros.

La vivienda vuelve a ser una de las prioridades de la Diputación. Las políticas vinculadas a este ámbito crecen un 22,3 por ciento, hasta cerca de 2,6 millones de euros. El HabitaLO Rural supera los 1,1 millones, con un incremento de 200.000 euros, y mantiene las convocatorias de ayudas dirigidas a entidades locales y particulares, dotadas con 600.000 euros. A ello se suman 900.708 euros para la construcción directa de viviendas en Alar del Rey y Barruelo de Santullán, en el marco del PAI de la zona Territorio Personas.

Otra de las grandes apuestas es la movilidad. De esta manera, se duplica la dotación de Dipucar, hasta los 200.000 euros, para ampliar la cobertura del transporte a la demanda a tres nuevas zonas de la provincia.

Los Planes Provinciales mantienen una dotación de 19,16 millones de euros, consolidándose como la principal herramienta de inversión municipal y de colaboración directa con los ayuntamientos para atender sus necesidades y mejorar las infraestructuras y equipamientos locales.

El área de Servicios Sociales, según ha explicado el diputado responsable, Juan Antonio Obispo, alcanza los 27,48 millones, un 3,94 por ciento más que en 2026, lo que supone un cuarto del presupuesto, para seguir situando a las personas en el centro de las políticas públicas y reforzar los cuidados y la atención en el medio rural.

La Acción Social crece en 537.830 euros, hasta los 18,52 millones, y consolida los servicios sociales básicos, la atención a las familias, la inclusión, la juventud y el envejecimiento activo.

En el área de Desarrollo Agrario, Medio Ambiente y Protección Civil, la seguridad y la capacidad de respuesta ante emergencias constituyen una de las grandes apuestas no solo del área, sino que de todo el presupuesto. El diputado responsable del área Luis Calderón, ha desvelado que Extinción de Incendios y Protección Civil alcanza los 5,85 millones, con un incremento del 76,6 por ciento, el mayor crecimiento relativo de todo el presupuesto. El objetivo es consolidar y ampliar la plantilla de bomberos profesionales, con 1,32 millones más en personal, y adquirir vehículos y dotar a los nuevos parques comarcales, con 1,11 millones adicionales en inversiones.

Desarrollo Agrario cuenta con 3,17 millones de euros y mantiene el impulso a la actividad agraria, la innovación y la protección del territorio. Entre las novedades figura el programa demostrativo de agrovoltaica, dotado con 50.000 euros, que busca compatibilizar la producción de energía solar con los cultivos agrícolas y se integra en el trabajo del Centro de Innovación Territorial (CIT).

TEJIDO INDUSTRIAL

En Promoción Económica y Empleo, el presupuesto alcanza los 6,1 millones y mantiene el apoyo al tejido empresarial, la actividad económica y la creación de oportunidades en el medio rural. El diputado del área de Desarrollo Socioeconómico, Turismo y Deporte, Francisco Pérez, ha desglosado que el mantenimiento del tejido industrial cuenta con 2,03 millones de euros, incluyendo 1,5 millones en ayudas a inversiones empresariales.

En materia de empleo, el programa de fomento del empleo municipal crece un 13,05 por ciento, hasta el millón, para apoyar a ayuntamientos en la contratación de desempleados. También aumenta un 16,9 por ciento el programa JOVEL, destinado a la contratación de jóvenes cualificados en el medio rural, y se mantienen los 120.000 euros para prácticas universitarias en empresas.

Por su parte, Turismo dispone de 3,58 millones. En 2027, el presupuesto se orienta especialmente a la puesta en funcionamiento y aprovechamiento de recursos turísticos cuyas instalaciones han sido mejoradas en los últimos años, como la Cueva de los Franceses y el Museo del Canal de Castilla. Además, se refuerza la promoción del Camino de Santiago con motivo del Año Jacobeo 2027.

En Cultura, área de la que es responsable la diputada Carolina Valbuena, el presupuesto asciende a 6,22 millones. Por último, la inversión en los colegios alcanza los 677.000 euros, con un incremento del 26,7 por ciento en la partida destinada a obras, que suma 380.000 euros, y casi 300.000 para mantenimiento corriente.