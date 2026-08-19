Diputación de Palencia invierte un millón en un carril bici entre Aguilar de Campoo y la playa del embalse

Inauguración del nuevo carril bici en Aguilar de Campoo. - DIPUTACIÓN

PALENCIA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo carril bici conectará Aguilar de Campoo con la Playa del Embalse de Aguilar, una actuación enmarcada en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Montaña Palentina que ha contado con un presupuesto de 1.039.000 euros.

Esta dotación mejora la conexión entre el núcleo urbano y uno de los principales recursos turísticos y de ocio de la zona, al favorecer "una movilidad más sostenible y segura", tal y como ha destacado la vicepresidenta primera de la Diputación de Palencia, María José de la Fuente, durante la inauguración del carril bici.

En este sentido, ha señalado que uno de los objetivos de esta obra ha sido es unir la localidad de Aguilar de Campoó con el entorno del embalse y su playa, donde su ubican además varios establecimientos hosteleros y el camping municipal. De la Fuente ha subrayado que la intervención incrementará la seguridad de los usuarios que se desplazan hacia el embalse o vuelven de él.

Asimismo, ha recordado que se trataba de una petición muy solicitada por el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo y que ambas instituciones comparten la necesidad de un proyecto que "garantice la convivencia segura entre peatones y ciclistas".

La vía ciclista aprovecha el trazado de la carretera provincial PP-2123 en uno de sus márgenes para ampliar la plataforma existente e incluir un carril bici de tres metros de anchura y un carril peatonal de dos metros de anchura que permita compaginar, con seguridad, el tránsito peatonal y ciclista.

El objetivo principal de esta actuación ha sido la adecuación y señalización de un itinerario ciclista que conectará el Centro de Visitantes del Geoparque de Las Loras en Aguilar de Campoo con el Centro de Visitantes de Villaescusa de las Torres (Pomar de Valdivia), finalizando en el entorno de Recuevas, en pleno Parque Natural Montaña Palentina, Monumento Natural de Las Tuerces y el Paisaje Protegido Laberinto de Las Tuerces.