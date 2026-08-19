La Diputación de Segovia abre el plazo para participar en 'Cantos para el Adviento y la Navidad'

SEGOVIA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Segovia ha abierto plazo hasta el 11 de septiembre la convocatoria para que los grupos interesados en participar en 'Cantos para el Adviento y la Navidad' se propongan como actuantes "para uno de los programas que gozan con más implantación entre los que oferta cada año el Área de Cultura, Juventud y Deportes de la Diputación".

La convocatoria de 'Cantos para el Adviento y la Navidad' se dirige a los municipios segovianos con población inferior a los 20.000 habitantes y está creado para que los potenciales actuantes puedan realizar conciertos con sus formaciones músico-vocales en sus localidades.

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ya ha publicado la convocatoria para que las entidades sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica, que quieran participar en el proyecto, puedan presentar su solicitud.

Estas solicitudes deben formalizarse de manera obligatoria a través de la Sede Electrónica de la institución provincial, mientras que los conciertos se llevarán a cabo entre el 18 de diciembre de 2026 y el 6 de enero de 2027, según ha trasladado la Diputación a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Este ciclo cuenta con la particularidad de centrarse en la base vocal, ya que concede el protagonismo a las corales polifónicas. De esta forma, por la época del año en la que se desarrolla, los repertorios para las actuaciones incluyen músicas populares y tradicionales, aunque también incluirá músicas antiguas, siempre con la referencia navideña.

Una vez confeccionado el catálogo con los actuantes que se sumen este año a 'Cantos para el Adviento y la Navidad', los ayuntamientos interesados podrán escoger una de las actuaciones que estarán disponibles para su consulta en la página web de la Diputación. Cada Consistorio podrá solicitar únicamente una subvención y deberá agendarla dentro del plazo de conciertos anteriormente referido.