La Diputación de Segovia convoca el XI Concurso de Fotografía Turística con 1.000 euros en premios

El diputado de Turismo de Segovia, Javier Figueredo, en la presentación del XI Concurso de Fotografía Turística - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Segovia, a través de su Área de Turismo, ha convocado el XI Concurso de Fotografía Turística que, con el lema 'Provincia de Segovia: Un Mundo Entero por Descubrir', repartirá 1.000 euros en premios entre las imágenes que mejor reflejen rincones poco conocidos de la provincia.

El diputado de Turismo, Javier Figueredo, ha presentado la nueva edición del certamen que tiene como objetivo "poner en valor el rico patrimonio natural, histórico, cultural y humano del territorio, promoviendo un turismo consciente, activo y respetuoso".

Figueredo ha enfatizado que este año "se pretende que los participantes capten imágenes de lugares poco conocidos", de manera que las bases han establecido tres temáticas.

La primera es 'Pueblos con Historia (Patrimonio e Identidad)', con imágenes de arquitectura tradicional, monumentos, historia local, vida rural, oficios, manifestaciones culturales y leyendas; la segunda es 'Naturaleza', con cualquier detalle poco conocido de la variada naturaleza provincial, y la tercera, 'Vida Silvestre', admite retratos respetuosos de la fauna autóctona, macrofotografía de flora endémica, los bosques y los cambios de estación.

Un jurado formado por profesionales de la fotografía y miembros de Prodestur elegirá las ganadoras según la originalidad y el enfoque, un contexto en el que "perspectivas inéditas sobre lugares conocidos o rincones ocultos", ha incidido el diputado.

Por otro, se estimará la calidad técnica y estética, con revisión de la composición, manejo de la luz y narrativa visual acorde con la modalidad elegida. En este sentido, Figueredo ha declarado explícitamente que queda prohibido el uso de Inteligencia Artificial (IA) "para generar o alterar la estructura original de las fotografías".

También se tendrán en cuenta el valor turístico y promocional de la imagen y el respeto a las normas y a la integridad digital.

De este modo, la Diputación reconocerá las mejores fotografías con un primer premio de 700 euros, un segundo de 200 euros y un tercero de 100 euros.

Además, dada la elevada fragilidad ecológica del entorno, las bases han recogido normas de obligado cumplimiento, como la denominada 'huella cero', que prohíbe alterar el entorno, pisotear flora protegida o salirse de los senderos señalizados en zonas restringidas.

Asimismo, la fotografía de fauna deberá ser responsable y se penalizará cualquier acción que moleste, asuste o altere el comportamiento natural de los animales.

El uso de drones está restringido en Parques Nacionales y Naturales, por lo que solo se admitirán estas imágenes si el autor acredita el cumplimiento estricto de la normativa aeronáutica y ambiental.

El plazo para la entrega presencial o el envío postal de las obras permanecerá abierto desde el 16 de noviembre (9.00 horas) hasta el 23 de noviembre de 2026 (14.00 horas), en las oficinas de Prodestur Segovia Turismo, en la Casa del Sello. En los envíos por correo certificado serán válidas las obras cuyo matasellos indique el 23 de noviembre.

El fallo se comunicará a las personas ganadoras a partir del 9 de diciembre y, como en anteriores ediciones, las tres imágenes premiadas pasarán a ser propiedad de Prodestur Segovia Turismo.

Los participantes autorizarán además a la institución a usar, sin carácter exclusivo, las fotografías no ganadoras con fines de exposición y promoción turística, sin límites temporales ni territoriales.

Figueredo ha animado a aficionados y profesionales a "salir a recorrer los pueblos y buscar esa luz especial" de puntos de la provincia para ayudarla a posicionarse "como un destino turístico de primer nivel, sostenible y lleno de vida durante todo el año".