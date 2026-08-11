La Diputación de Segovia destina 236.000 euros a los clubes deportivos más destacados de la provincia

El presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente (centro), con diputados provinciales y los presidentes de los clubes que han Firmado el convenio de ayuda. - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Segovia ha firmado sendos convenios con varios clubes deportivos a los que destinará un total de 236.000 euros para sus competiciones en categorías destacadas, en las que representan a la provincia.

La partida forma parte de la modificación presupuestaria que el Pleno de la Corporación ha aprobado en el mes de julio y las cantidades varían en función de la categoría y la modalidad en la que compite cada equipo.

El Club Deportivo Balonmano Nava ha sido el principal beneficiario, con 100.000 euros, dado que su primer equipo milita en la Liga Asobal, la máxima categoría del balonmano nacional. Le sigue la Gimnástica Segoviana, cuyo primer equipo compite en Segunda División RFEF y que ha recibido 35.000 euros.

Asimismo, el Club de Fútbol Turégano, con su equipo en Tercera División RFEF, ha obtenido 25.000 euros, mientras en fútbol sala, el Club Deportivo San Cristóbal ha recibido 20.000 euros como respaldo a los equipos que mantiene en ligas nacionales y regionales, mientras que el Club Deportivo Segosala ha contado con 11.000 euros por su participación en esas mismas competiciones.

Por su parte, los clubes que van a competir la próxima campaña en la categoría Regional de fútbol, el Club Deportivo Coca y el Club Deportivo Cantalejo, han recibido 15.000 euros cada uno.

Esa misma cuantía se ha destinado al convenio con el CD Spordeporte, entidad que colaborará con el equipo que disputará la Liga Nacional Femenina 2 de baloncesto.

El diputado de Deportes, Óscar Moral, ha destacado la importancia de acompañar a las principales entidades segovianas deportivas y ha subrayado el papel de estos clubes en la difusión de valores para la sociedad.

De este modo, Moral ha vinculado estas ayudas a valores "de superación, esfuerzo, entrega y compañerismo, estrechamente ligados a la práctica deportiva".

Estas cantidades se suman a las que ya se concedieron a los mismos clubes en la convocatoria general de ayudas a entidades deportivas de la provincia, en la que participan 56 clubes segovianos que compiten en distintas competiciones.

Moral ha señalado que "la relevancia de las categorías en las que militan estos equipos ha motivado un apoyo adicional y más específico". Así, los 236.000 euros de los convenios formalizados se suman a los 170.000 que la institución provincial destina a ayudas para la organización y participación en competiciones deportivas, así como a los 48.000 euros en patrocinios a deportistas individuales, con lo que el apoyo total de la Diputación al conjunto deportivo segoviano alcanza casi los 500.000 euros anuales.

La institución provincial ha precisado que podrán subvencionarse los gastos destinados a remunerar al personal que preste servicios a la entidad deportiva, así como los relativos a transporte y material deportivo.

Por el contrario, se excluyen los intereses deudores de cuentas bancarias, los recargos y sanciones administrativas o penales, y los gastos derivados de procedimientos judiciales.