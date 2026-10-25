La Diputación de Segovia destina 30.000 euros para favorecer las investigaciones arqueológicas en siete yacimientos - DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

SEGOVIA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Segovia mantiene su apuesta por favorecer las investigaciones y hallazgos arqueológicos en la provincia con la concesión de ayudas superiores a 4.000 euros a seis municipios y una de 1.682 euros a El Espinar y una inversión total de 30.000 euros.

La convocatoria, publicada en el BOP del pasado viernes, pretende contribuir a respaldar económicamente actuaciones vinculadas a campañas de excavaciones arqueológicas o paleontológicas; prospecciones de superficie en cualquiera de sus tipos, y labores de consolidación, restauración, restitución y protección de bienes muebles e inmuebles de valor arqueológico o paleontológico.

Por ello, después de que el Servicio de Cultura y la correspondiente Comisión de Valoración hayan estudiado las solicitudes recibidas, el Área de Cultura, Juventud y Deportes que dirige José María Bravo ha decidido conceder ayudas de 4.766 euros al ayuntamiento de Torreiglesias para el Muro de las Siete Dobleces, al de San Miguel de Bernuy para Los Sampedros y al de Prádena para la Cueva de los Enebralejos; una ayuda de 4.999 euros a la entidad local menor de Paradinas para la Villa Romana de Paradinas; otra ayuda de 4.485 euros al consistorio de Sepúlveda para el Oppidum celtibérico del Cerro de Somosierra; y, por último, una subvención de 1.682 euros para el ayuntamiento de El Espinar, con el fin de sufragar trabajos en el Pozo de la Nieve.

Entre los criterios que han sido tenidos en cuenta para la distribución de estas ayudas figura, desde el estado de la autorización administrativa de excavación o la titulación del director del proyecto, hasta el impacto y arraigo territorial, al tener en cuenta la población del municipio donde se encuentra ubicado el yacimiento, pasando por el compromiso de divulgación y conservación o las aportaciones de cofinanciación al proyecto.

AULAS Y TALLERES DE ROBÓTICA

Por otro lado, el mismo Boletín hizo pública la resolución de la convocatoria de subvenciones a ayuntamientos para la realización de talleres de robótica para jóvenes, que, dotada de 15.000 euros, permitirá a los vecinos de entre ocho y dieciséis años de Abades, Cantimpalos, Boceguillas, Sanchonuño, Fuentepelayo, Cerezo de Abajo, San Cristóbal de Segovia, San Ildefonso, Navalmanzano y Gomezserracín disfrutar de una serie de talleres que favorezcan la educación, la innovación, la tecnología, la inclusión digital y el desarrollo juvenil.

Los municipios beneficiarios recibirán una ayuda de entre 1.351 euros y 1.757 euros que les permitirá afrontar gastos de personal, alquiler de espacios para estos talleres, publicidad o materiales didácticos utilizados para las formaciones.

Además, también relacionado con el Área de Cultura, Juventud y Deportes, el lunes 19 de octubre el Boletín Oficial de la Provincia publicaba la resolución de la convocatoria de ayudas para el desarrollo del programa 'Aulas para convivir danzando', que contará con grupos en una treintena de municipios, a cuyos ayuntamientos la institución provincial ha concedido ayudas de 2.000 euros para sufragar gastos de distinta índole.