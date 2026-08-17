Diputación de Segovia edita un libro de Eugenio Plaza que analiza la historia y el valor de la iglesia de Trescasas

Un momento de la presentación del libro. - DIPUTACIÓN

SEGOVIA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y diputado del Área de Cultura, Juventud y Deportes de la Diputación de Segovia, José María Bravo, ha presentado este lunes el libro 'La iglesia de la Inmaculada Concepción de Trescasas', una obra escrita por el investigador Eugenio Plaza Pastor que analiza la historia y el valor artístico de este templo declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 2022.

La publicación constituye el décimo título de la colección 'La provincia de Segovia al detalle', editada por la institución provincial con el objetivo de dar a conocer en profundidad los elementos del paisaje arquitectónico, eclesiástico y arqueológico que aportan valor histórico al territorio segoviano. La puesta de largo oficial de la obra se celebrará el próximo 24 de agosto a las 19.00 horas en la localidad de Trescasas, informa a través de un comunicado.

A lo largo de sus 125 páginas, la investigación busca esclarecer el valor artístico y la trayectoria histórica de la iglesia. Para su realización, el autor ha contado con la colaboración y consulta del archivo de la Abadía de San Ildefonso, el archivo diocesano, el archivo parroquial de Trescasas, el Archivo General de Palacio y el Obispado, además de revisar publicaciones de investigadores como Mercedes Moreno Alcalde, Luis Miguel Yuste Burgos y Lourdes López.

El trabajo contextualiza la edificación del templo dentro de la deficiente conservación que presentaban en la época las parroquias de San Benito de Trescasas y San Pedro de Sonsoto, así como su existencia bajo la jurisdicción de la Abadía de San Ildefonso.

Asimismo, aborda la vinculación de la monarquía con el entorno, relacionada con las habituales visitas del rey Carlos III por su afición a la caza y con las decisiones promovidas anteriormente por Felipe V.

En este sentido, Plaza ha explicado que Felipe V obtuvo del papa Benedicto XIII la concesión de la jurisdicción eclesiástica especial de la Abadía de San Ildefonso al segregar su territorio del obispado de Segovia. Esta medida garantizó una cercanía de la autoridad eclesiástica con las parroquias que resultó "providencial" para la edificación de la nueva iglesia y propició, a través del abad, el interés de la familia real por la zona.

La obra se estructura en cuatro capítulos que abarcan desde el contexto histórico y los antecedentes de la construcción hasta breves biografías de los maestros de obras y albañiles.

Igualmente, el libro repasa las instituciones dependientes de las parroquias de Sonsoto y Trescasas, el origen del proyecto constructivo y la identidad de los promotores de la edificación del templo.