La Diputación de Segovia programa distintas actividades para el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

SEGOVIA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Segovia ha programado distintas actividades para el 25 de noviembre, Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con el objetivo de inspirar igualdad.

El presidente de la institución y delegado del Área de Asuntos Sociales, Miguel Ángel de Vicente, ha señalado que las acciones para fomentar la igualdad y luchar contra la violencia de género se promueven durante todo el año desde la institución pero que "cuando llega esta fecha es buen momento para recapitular, ver si se ha mejorado como sociedad respecto a hacer un año y darle aún más visibilidad a estas acciones".

Además, ha manifestado que "da igual los años que se tengan o si se es hombre o mujer, ya que depende de todos inspirar igualdad", a lo que ha añadido que desde la Diputación "seguirán apostando y aportando para, en la medida de sus posibilidades, competencias y recursos, lograr transformar el sistema social en que se asienta la violencia de género", ya que "una vida sin violencia es un derecho humano fundamental y todos debemos tener la pretensión de transformar el sistema en otro que sea realmente igualitario y tolerante con las diferencias".

Por ello, la institución provincial tratará de inspirar igualdad entre la sociedad a través de sus centros residenciales, sus centros agrupados de Acción Social (CEAAS) y sus programas comunitarios y bibliobuses.

Éstos últimos han preparado una exposición que rememora cada uno de los mensajes lanzados desde 2012 en las últimas campañas de la Diputación, como 'Que no haya viento capaz de apagar toda tu luz', 'Stop interferencias. Sintoniza igualdad', 'No seas espectador, actúa' o la de 2020, 'Para no contar más, contamos contigo'.

OTRAS ACCIONES

Por lo que respecta a los cuatro CEAAS, estos llevan todo el mes de noviembre promoviendo espacios de reflexión dirigidos, de manera prioritaria, a los grupos de Aulas Sociales, Aulas de Manualidades, COFU, Español para Extranjeros y Ocio Alternativo para Jóvenes.

Entre ellas se encuentran el trabajar con amas de casa y AMPAS en la visualización de cortometrajes para abordar temas como la violencia psicológica, los mitos sobre la violencia de género, los micromachismos, la violencia vicaria o el acoso laboral y sexual; la elaboración de un tablón violeta; la sensibilización a adolescentes sobre la igualdad en relaciones de pareja o la concienciación sobre la posición de desigualdad y discriminación en la que se encuentran las mujeres.

También se llevarán a cabo talleres de prevención de violencia de género, de corresponsabilidad para la igualdad dirigidos a jóvenes.

En lo que respecta a los centros residenciales, el presidente ha señalado que actualmente, uno de ellos, "acoge a cuatro mujeres y seis menores que conocen mejor que nadie la cara más dura de la violencia machista".

Entre las acciones que están poniendo en marcha estos centros figuran desde el proyecto 'Sensibilización sobre la violencia de género' que está trabajando la educación sexual y el buen trato a las personas entre los residentes del CAPDI Los Juncos hasta la composición de una canción a cargo de uno de los residentes de la Unidad de Rehabilitación del CSS La Fuencisla.

En la residencia La Alameda este año han elaborado la silueta de una mujer a tamaño real, con un vestido que decorarán a base de flores recortadas y mensajes inspiradores de igualdad, mientras que en la residencia Juan Pablo II se llevará a cabo una acción simbólica, muy vinculada a la campaña de este 2021, que será desvelada próximamente.

Además De Vicente ha incidido en la idea de que se seguirán realizando e impulsado distintas actividades dirigidas a crear conciencia de igualdad entre los ciudadanos.

Así, a las becas de Igualdad se ha sumado un año más la convocatoria del concurso de relatos cortos para personas inscritas en las Aulas Sociales, se están realizando formaciones al profesorado de estas Aulas, se siguen desarrollando las cápsulas formativas en el marco del Consejo Provincial de Igualdad o se ha colaborado con el proyecto de los patios violetas del CRA Los Llanos, entre otras acciones.

Todo ello para, según ha señalado el presidente, "finalizar con un problema que nos incumbe, pero que también nos afecta a todos si queremos vivir en un entorno de convivencia, paz y justicia".

Por último, ha señalado que durante este año los CEAAS de la provincia han atendido, en conjunto, un total de 116 casos, tres más que en 2020, vinculados a la violencia de género.

Además, el Servicio Telefónico de Atención y Protección a las víctimas de la violencia de género (ATENPRO) ha atendido durante 2021 a 73 usuarias, siendo actualmente 54 las mujeres que están dadas de alta en este servicio.