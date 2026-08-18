La Diputación de Soria aprueba cerca de 1,3 millones para mejorar tres carreteras provinciales

El Presidente De La Diputación De Soria, Benito Serrano, En Junta De Gobierno Local. - DIPUTACIÓN DE SORIA

SORIA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación Provincial de Soria ha celebrado este martes una nueva sesión de la Junta de Gobierno Local en la que se han aprobado inversiones por importe de 1.297.700 euros destinadas a mejorar tres carreteras provinciales.

La Junta de Gobierno ha estado presidida por el presidente de la institución provincial, Benito Serrano, que ha dado el visto bueno a la principal partida aprobada. La partida corresponde a tres actuaciones de refuerzo de firme en carreteras provinciales, con el objetivo de mejorar la seguridad, las condiciones de circulación y la conectividad entre municipios del medio rural.

En primer lugar, se ha aprobado el proyecto técnico y la ejecución de las obras de refuerzo del firme de la carretera provincial SO-P-5225. La actuación se realizará n el tramo comprendido entre los puntos kilométricos 0,000 y 4,270, que conecta la SO-P-5022 con la SO-P-5018 en Garrocha del Obispo. La actuación cuenta con un presupuesto de 434.600 euros.

Asimismo, la Junta de Gobierno ha dado luz verde al proyecto de refuerzo del firme de la carretera provincial SO-P-5223, entre los puntos kilométricos 0,000 y 4,650, desde la SO-P-5022 en Talveila hasta la SO-P-5018 en Cubilla. Esta intervención supone una inversión de 455.900 euros.

Por último, se ha aprobado la actuación en la carretera provincial SO-P-1126, entre los puntos kilométricos 0,000 y 3,900, que une la SO-630 con la localidad de Valtajeros. El presupuesto destinado a esta obra asciende a 407.200 euros.

Con estas tres intervenciones, se avanza con el objetivo de conservación y mejora de infraestructuras viarias, una actuación fundamental para garantizar las comunicaciones entre los municipios de la provincia como uno de los servicios esenciales de la institución provincial.