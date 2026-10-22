Diputación y USAL llevarán la cultura al medio rural y abren el plazo para que los pueblos presentes solicitudes

La vicerrectora y el diputado de Cultura. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Cultura de la Diputación de Salamanca, Juan Carlos Zaballos, y la vicerrectora de Estudiantes de la USAL, Marta Gutiérrez, han presentado las bases de la duodécima edición del programa cultural 'Provincia Creativa', por lo que los pueblos ya pueden presentar sus solicitudes

Durante la presentación Zaballos ha destacado la importancia de esta iniciativa para "enriquecer" la oferta cultural de los municipios y facilitar que las propuestas y los conocimientos de la comunidad universitaria lleguen a los vecinos de la provincia.

Asimismo, ha subrayado que 'Provincia Creativa' es "mucho más" que un programa de actividades culturales, "es una forma de compartir conocimientos, fomentar la participación y favorecer el encuentro entre personas de distintas generaciones".

El programa se puso en marcha en 2014 como una experiencia piloto y las propuestas que se incluyen surgen de las ideas de la comunidad universitaria, así como de las peticiones de los pueblos, además de que se adaptan a las características de cada localidad.

Los resultados de la undécima edición, correspondiente al curso 2025-2026, reflejan el alcance de Provincia Creativa ya que se llevaron a cabo 48 actividades en 61 municipios de la provincia, con 1.357 beneficiarios directos y la colaboración de 213 personas voluntarias.

Las actividades abarcaron ámbitos como las artes plásticas, los talleres participativos, el teatro, la música, el patrimonio y las propuestas audiovisuales.

En la duodécima edición se pretende imñpulsar la recuperación de la memoria local mediante el estudio de personajes históricos y acontecimientos relevantes de cada uno de los pueblos.