Diputación de Valladolid destina 201.000 euros para la adquisición de material escolar de Infantil en el medio rural

Archivo - Vuelta al cole. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Valladolid destina 201.000 euros a una nueva convocatoria de subvenciones dirigida a los ayuntamientos de la provincia con menos de 20.000 habitantes para financiar ayudas destinadas a la adquisición de material escolar para el alumnado matriculado en el segundo ciclo de Educación Infantil durante el curso 2026-2027.

La iniciativa tiene como objetivo "apoyar" a las familias del medio rural y facilitar el acceso al material escolar necesario para los niños de entre 3 y 5 años. La línea se gestionará a través de los ayuntamientos en los que esté empadronado el alumnado.

Una vez concedida la subvención, serán los propios consistorios los responsables de hacer llegar las ayudas a las familias beneficiarias. Para ello, los ayuntamientos podrán optar por adquirir directamente el material escolar y entregarlo posteriormente a los centros educativos o distribuir las ayudas, en metálico o mediante material escolar, entre las familias a través de los progenitores o representantes legales.

La cuantía que corresponda a cada ayuntamiento se determinará en función del número total de alumnos y alumnas que cumplan los requisitos establecidos y cuyos municipios hayan solicitado la subvención, detalla la institución provincial a través de un comunicado remitido a Europa Press.

La Diputación financiará hasta el 80 por ciento de la ayuda concedida por alumno o alumna, mientras que el ayuntamiento beneficiario deberá aportar el 20 restante.

Los consistorios podrán establecer sus propios criterios para distribuir las ayudas entre el alumnado, teniendo en cuenta, entre otros aspectos, la renta disponible de las unidades familiares, de manera que las familias con menor renta puedan recibir una mayor cuantía, añade la información.

Podrán ser beneficiarios indirectos de estas ayudas los alumnos matriculados en el segundo ciclo de Educación Infantil, de 3 a 5 años, durante el curso 2026-2027, siempre que estén empadronados en el municipio solicitante y escolarizados en un centro público o concertado de la provincia situado en un municipio de menos de 20.000 habitantes.

La convocatoria contempla también determinadas excepciones para el alumnado que, por sus necesidades educativas o por las características de su escolarización, deba acudir a centros situados en municipios de mayor población o fuera de la provincia, siempre que esta circunstancia esté acreditada mediante el correspondiente informe de la Administración Educativa competente.

Los gastos subvencionables serán aquellos destinados a la adquisición de material escolar para el curso 2026-2027 y realizados entre el 1 de septiembre de 2026 y el 31 de marzo de 2027, añade la información.

SOLICITUDES

Los ayuntamientos interesados podrán presentar sus solicitudes desde las 00.00 horas del día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia y hasta las 14.00 horas del 30 de septiembre de 2026.

"Con esta convocatoria, la Diputación de Valladolid continúa apoyando a las familias y a los municipios del medio rural, contribuyendo a favorecer la igualdad de oportunidades y aliviar el coste que supone para las familias la adquisición del material necesario para la escolarización de los más pequeños", finaliza el comunicado.