La Diputación de Valladolid destina más de 1,5 millones a programas deportivos, de ocio y ayudas a municipios

VALLADOLID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Valladolid ha dictaminado favorablemente destinar un total de 1.575.408 euros a varios programas para favorecer el deporte y la naturaleza entre los vecinos de la provincia, así como ayudas para planeamiento urbanístico, recogida de residuos y comercio rural.

En concreto, en las comisiones informativas del mes de octubre, se ha dado el visto bueno a la aprobación de varios programas deportivos y de ocio por valor de 1.143.408,28 euros.

Por su parte, la Comisión de Asistencia y Cooperación a Municipios, presidida por la diputada Myriam Martín, y la Comisión de Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico, presidida por el diputado Roberto Migallón, han dado el visto bueno a tres líneas de ayudas de la Diputación de Valladolid para los municipios de la provincia, por un importe total superior a 432.000 euros.

En concreto, se destinarán 250.000 euros a financiar el planeamiento urbanístico de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, 149.975,25 euros a la recogida de residuos sólidos urbanos de 15 mancomunidades y 32.203,93 euros a apoyar el Comercio Mínimo Rural en cuatro localidades.

De este modo, la Comisión de Servicios Sociales e Igualdad de Oportunidades de la Diputación, presidida por el diputado de Familia e Igualdad y Acción Social y Centros Asistenciales, Alfonso Romo, ha dado el visto bueno al programa de Juegos Escolares para el curso 2026-2027.

El presupuesto total es de 766.758,28 euros y el programa recoge las condiciones de participación y los reglamentos técnicos adaptados de las modalidades deportivas convocadas en el Programa de Deporte Escolar, el Programa de Deporte Divertido (Programa Chiquitín) dirigido a los más pequeños, el Programa de Promoción Deportiva (con la programación de juegos tradicionales, balonmano, iniciación al pádel, esgrima y rugby, el Programa de Deporte y Mujer y el Programa de Hábitos Saludables), el Programa de Piscinas (con los programas 'Aprendiendo a nadar' y 'Escuela de iniciación al salvamento y socorrismo'), el Programa Deporte y Valores dirigido a los padres y madres de los participantes, el Programa de Campus Deportivos, el Programa de Concursos (concurso de fotografía) y el Programa de Juego Limpio.

CAMPEONATOS PROVINCIALES

Asimismo, la Comisión de Servicios Sociales e Igualdad de Oportunidades ha dictaminado favorablemente la aprobación de los 'Campeonatos Provinciales' a desarrollar durante el año 2027, con un presupuesto total de 223.150 euros y con el objetivo de promocionar el deporte en general, y los juegos autóctonos tradicionales en particular, entre la población adulta de la provincia.

Los Campeonatos Provinciales constan de nueve modalidades deportivas: fútbol-sala, baloncesto, juegos tradicionales (tanga, calva, rana y bolos), frontenis, bádminton, tenis de mesa, orientación, pádel y atletismo (Circuito las Cinco Leguas Mayte Martínez y Paisajes por la Provincia).

En cada modalidad deportiva, excepto en la de atletismo y orientación, habrá tres fases: zonas, semifinales y finales. En las modalidades deportivas, a excepción del atletismo, se establece una única categoría Senior para todas las pruebas, pudiéndose inscribir personas de ambos sexos que hayan cumplido 16 años antes del comienzo de la competición (nacidos en 2011 y anteriores).

Podrán participar equipos representantes de municipios de la provincia de Valladolid, sin límite de equipos por municipio, hasta un total de 450 equipos, con un alcance de 3.000 personas. Los campeonatos se celebrarán entre los meses de enero y diciembre de 2027.

OCIO, TIEMPO LIBRE Y NATURALEZA

En esta línea, la Comisión aprueba el programa de ocio y tiempo libre con un importe total de 153.500 euros. La institución provincial organiza y patrocina actividades de ocio, tiempo libre y naturaleza durante 2027, con el objetivo de promocionar actividades de ocio para los escolares y jóvenes de la provincia.

Entre los objetivos del programa destacan fomentar el contacto y el respeto por la naturaleza y el medio ambiente, potenciar la motricidad, la maduración personal y el desarrollo social entre los menores, inculcar hábitos alimenticios, deportivos e higiénicos y posibilitar la participación de menores con escasos recursos económicos.

El programa consta de varias actividades: 'Un día en la nieve', que consiste en una salida a la nieve en época invernal, dividida en tres turnos; 'Campamento náutico', que se realizará en los meses de julio y agosto en la costa española; y el programa 'Verano Activo', que consiste en una o dos jornadas de actividades deportivo-recreativas en 40 municipios de menos de 600 habitantes que lo soliciten.

Por otra parte, la Comisión Informativa de Servicios Sociales e Igualdad de Oportunidades ha dado el visto bueno a la adhesión de la Diputación de Valladolid a la declaración de apoyo a la candidatura de la Federación Española de Rugby para albergar la Copa del Mundo de Rugby XV Masculino 2035.

De este modo, la Diputación manifiesta su apoyo a la candidatura y reconoce la relevancia estratégica de este acontecimiento para la proyección internacional del país y para el desarrollo económico, turístico, deportivo y social de los territorios participantes.

AYUDAS PARA MUNICIPIOS

La Comisión de Asistencia y Cooperación a Municipios ha dictaminado favorablemente la convocatoria de ayudas, dotada con 250.000 euros, para que los ayuntamientos de la provincia puedan contratar a los equipos profesionales que redacten, revisen o modifiquen sus instrumentos de planeamiento urbanístico.

La convocatoria deberá ser aprobada definitivamente por el Pleno de la institución provincial y su objetivo es que los pueblos cuenten con normas urbanísticas actualizadas, que son las que determinan dónde y cómo se puede construir, qué suelo se protege y cómo crece cada municipio.

Las ayudas están dirigidas a los ayuntamientos de la provincia de menos de 20.000 habitantes y podrán destinarse tanto al planeamiento general, es decir, el Plan General de Ordenación Urbana o las Normas Urbanísticas Municipales, como al planeamiento de desarrollo, que incluye estudios de detalle, planes parciales o planes especiales.

La institución provincial financiará hasta el 60 por ciento del importe de adjudicación del contrato, con un máximo de 40.000 euros por ayuntamiento.

Por otra parte, esta misma Comisión ha dictaminado favorablemente la resolución de la convocatoria de subvenciones a mancomunidades y a municipios no integrados en ellas de la provincia de Valladolid para sufragar los costes derivados de la prestación del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos.

Por último, la Comisión de Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico ha informado favorablemente de la resolución de la segunda convocatoria de subvenciones a ayuntamientos y entidades locales menores de la provincia de Valladolid con menos de 400 habitantes para el apoyo al Comercio Mínimo Rural.

En esta ocasión cuenta con un presupuesto total de 32.203,93 euros, que se destinarán a cuatro comercios mínimos rurales de la provincia, en concreto a los de Hornillos de Eresma, Torrecilla de la Orden, Olivares de Duero y Valbuena de Duero.