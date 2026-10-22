La Diputación de Valladolid expone las 46 obras seleccionadas en la X Bienal Internacional de Grabado Aguafuerte

Un momento de la inauguración de la muestra. - DIPUTACIÓN

VALLADOLID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Valladolid exponde desde hoy en la Sala de Exposiciones Teresa Ortega Coca del Palacio de Pimentel las 46 obras seleccionadas en la X Bienal Internacional de Grabado Aguafuerte, certamen organizado por la institución provincial en colaboración con el colectivo de artistas Grupo Aguafuerte.

La muestra, que puede visitarse hasta el próximo 22 de noviembre, reúne trabajos de 46 creadores procedentes de España, Italia, Polonia y Chile realizados entre 2025 y 2026, con el objetivo de difundir la creación contemporánea y acercar las distintas técnicas de la obra gráfica al público.

En esta décima edición, dotada con un total de 10.000 euros en premios, el primer galardón (5.000 euros) ha recaído en la artista española Cecilia Morales González por su aguafuerte y aguatinta sobre cobre 'Pensamientos', señala la institución provincial en un comunicado.

El segundo premio (3.000 euros) ha sido para el español Antonio Navarro Fernández por la xilografía 'Cartografía de una ciudad inhabitable', mientras que el tercer premio (2.000 euros) ha correspondido al italiano Marco Poma por el grabado en zinc 'Fragor nero'.

Asimismo, el jurado ha otorgado menciones de honor a los artistas españoles Tomás Pariente Dutor, por 'Apilamiento 1'; Beatriz de Miguel Vijandi, por 'After a bigger splash', y Eva Cabrero Correa, por 'Culpa vuestra'.

JURADO

El fallo ha correspondido a un jurado presidido por la diputada delegada del Servicio de Educación y Cultura, Yolanda Burgoa Durán, y compuesto por Carmen Andrés Bocos, Blanca García Vega, Marco Temprano Alonso y Germán González Sinova como vocales, además de Ángel Martín Ramos en calidad de secretario.

Desde la Diputación de Valladolid han destacado que el "hito" de alcanzar la décima edición permite "consolidar" una iniciativa iniciada por el Grupo Aguafuerte -colectivo fundado en el año 2000 por creadores vallisoletanos- cuya organización asumió la institución provincial a partir de su sexta entrega.

La exposición permanece abierta de martes a domingo en horario de 12.00 a 14.00 horas por la mañana y de 19.00 a 21.00 horas por la tarde.