La Diputación de Valladolid presenta los trabajos del proyecto 'Let me tell you' del programa europeo Erasmus+

Proyecto 'Let me tell you' del programa europeo Erasmus+ - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha clausurado este jueves en Mucientes el acto de presentación de los trabajos realizados en el proyecto 'Let me tell you' del programa Erasmus +, un acto en el que además se ha entregado una placa identificativa a cada uno de los ayuntamientos participantes.

El proyecto ha consistido en formar en competencias digitales a personas mayores de 55 años ubicadas en zonas rurales de la provincia de Valladolid.

En esta ocasión han participado 34 personas de cinco municipios de la provincia comos on Megeces, Mucientes, Peñaflor de Hornija, Torrecilla de la Abadesa y Santervás de Campos, realizando un vídeo en el que se promueve el turismo local y pone en valor el patrimonio histórico y cultural.

Todas las personas seleccionadas forman parte de las Aulas de Cultura de la Diputación de Valladolid.

El proyecto, que lleva por nombre 'Let me tell you', del inglés 'Déjame contarte', pretende que las personas mayores cuenten su experiencia, su historia y la de su pueblo mediante la grabación de vídeos promocionales turísticos en los que se muestran edificios y lugares históricos o de interés cultural, costumbres y usos locales o personas relevantes del municipio.

Al realizar estos trabajos, además, las personas participantes han aprendido a elaborar guiones y crear vídeos desde sus teléfonos móviles.

Les ha permitido ejercer competencias digitales e implicarse en la promoción turística de sus municipios.

Por otra parte, se ha creado un código QR de cada uno de estos vídeos que se expondrán en cada uno de los municipios para que tanto vecinos como visitantes puedan acceder al material audiovisual que estará subtitulado en tres idiomas (español, inglés y francés).

La Diputación de Valladolid, junto a la empresa vallisoletana Formative FoodPrint, es la coordinadora de este proyecto financiado por la Unión Europea, así como la responsable de velar por el cumplimiento de su ejecución.

Asimismo, al tratarse de un proyecto europeo, los vídeos además de en España se han realizado también en diferentes poblaciones de Grecia, Rumanía y Polonia.