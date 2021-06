La Diputación de Valladolid rechaza los indultos a los condenados por el 'procés'

VALLADOLID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Valladolid ha expresado este viernes su rechazo a que el Gobierno de España conceda el indulto a los líderes independentistas catalanes condenados por sedición y malversación en el marco del 'procés', tal como consta en una proposición conjunta de PP y Cs que ha salido adelante con sus votos y el respaldo de Vox, mientras PSOE y TLP se han mostrado en contra.

La proposición aprobada insta al Gobierno de España a defender y garantizar la igualdad de todos los españoles ante la ley y no conceder indultos a los políticos independentistas condenados por el Tribunal Supremo, "que no han dado muestras de arrepentimiento y además han manifestado su intención de volver a llevar a cabo actuaciones contrarias a la legalidad, por cuyos delitos fueron juzgados y condenados el pasado octubre de 2019", según ha subrayado durante su intervención el portavoz del Grupo Provincial Popular, Agapito Hernández.

Por su parte, la portavoz de Cs, Gema Gómez, ha recordado que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "aseguró en octubre de 2019 que velaría por el cumplimiento íntegro de las penas de los políticos catalanes condenados", pero, como ha lamentado Hernández, "ahora no esconde su voluntad de indultar a unos condenados que no solo no han mostrado ni un ápice de arrepentimiento, sino que han dejado claro que tienen intención de reincidir en los delitos cometidos".

Tanto Hernández como Gómez han criticado el "menosprecio" por parte del Ejecutivo central a las instituciones del Estado y el cumplimiento de las leyes, algo en lo que ha coincidido el portavoz del Grupo Provincial de Vox, Mario de Fuentes, quien considera estos posibles indultos como "el pago" del Gobierno al separatismo para "mantenerse en el poder". "Los golpistas cometieron un delito contra España y los españoles", ha advertido De Fuentes.

Sin embargo, el portavoz del Grupo Provincial Socialista, Francisco Ferreira, ha cargado contra PP y Cs por presentar esta proposición con ánimo de "patrimonializar lo público y lo institucional", al tiempo que los ha acusado de no querer a España, sino de desear que "España vaya mal" para llegar a gobernar "como sea".

Asimismo, ha recordado que incluso la Iglesia catalana y el empresariado se han mostrado favorables a unos indultos que, como ha recordado, son un instrumento "legal".

TRAMPANTOJO

En esta línea, la portavoz de Toma la Palabra (TLP), Virginia Hernández, ha acusado a estos grupos de hacer un "trampantojo" para "calentar la calle" en connivencia con el "nacionalismo catalán de derechas" que, al igual que "el nacionalismo español de derechas" se opone a esos indultos y "necesita de esa confrontación".

Frente a ello, ha defendido la "utilidad pública" de esta medida de gracia para "ayudar a coser el país" y ha comparado esta indignación de PP y Cs con el silencio cuando, entre otros perdones recordados por la diputada de TLP, el Gobierno de José María Aznar indultó al exministro José Barrionuevo y al ex secretario de Estado de Seguridad Rafael Vera, condenados por las actividades del GAL en la denominada 'guerra sucia' contra ETA.

En cambio, se ha rechazado una proposición presentada por el Grupo Socialista que reclamaba a la institución provincial la elaboración de un estudio de viabilidad para el aprovechamiento de las cañadas reales con otros usos complementarios tales como el turismo o la práctica deportiva.

La propuesta, que ha contado con el apoyo de TLP y el voto contrario de PP, Cs y Vox por considerar que excede las competencias de la Diputación, buscaba dotar a estas vías de áreas de servicio con todo el mobiliario necesario, señalética para senderistas, ciclistas y caballistas, además de arbolado en los márgenes.

Para promover el turismo, la fallida proposición demandaba la instalación de zonas de aparcamiento para autocaravanas para fomentar que los turistas pernocten en la provincia y conozcan "las riquezas turísticas de Valladolid", según ha defendido el diputado socialista Francisco Pastor.

Asimismo, se pedía a la Junta de Castilla y León a realizar, en colaboración con la Diputación, las inversiones necesarias para el aprovechamiento turístico y deportivo de las cañadas reales que pasan por la provincia de Valladolid, que son cinco la Cañada Real Burgalesa, la Cañada Real Leonesa Occidental, la Cañada Real Leonesa Oriental, la Cañada Real Soriana y la Cañada Real de la Plata, cada una, además, con sus correspondientes ramales.

Tampoco ha prosperado la proposición de TLP para impulsar los sistemas agroalimentarios locales frente a los riesgos globales, como recoge la Declaración de Valladolid, que los votos en contra de PP, Cs y Vox han tumbado pese al apoyo del PSOE.

SOSTENIBILIDAD ECOLÓGICA

En su intervención, Virginia Hernández ha subrayado que las políticas alimentarias provinciales y locales han de jugar "un papel central" para fortalecer la provincia frente a crisis como la de la COVID-19 o ante los efectos de la emergencia climática y "salud y sostenibilidad ecológica" han de ser "inseparables" de cara a promover de forma integral "el bienestar y la seguridad de las personas y sus comunidades".

Por último, en la sesión de este viernes los votos contrarios del resto de grupos han servido para rechazar la proposición del Grupo Vox en la que se pedía a la Diputación a estudiar "otras opciones" para la explotación del Teatro Zorrilla de la capital provincial.

Ante la finalización el próximo 31 de agosto del contrato con la empresa Iniciativas Teatrales SL, la iniciativa de Vox reclamaba estudiar la futura enajenación del Teatro, así como la convocatoria de un concurso abierto a empresas del sector artístico, para la explotación del Teatro Zorrilla en el que se establezca un pago por arrendamiento que deberá hacer frente la parte la parte arrendataria, así como que se establezca un acuerdo con otra entidad interesada "sin que suponga ningún gasto a la Diputación".

En el turno de ruegos, el PSOE ha pedido que la Diputación se adhiera a la campaña europea para la reubicación en municipios de los solicitantes de asilo afectados por los incendios en campos de refugiados de islas griegas y que se incrementen los medios técnicos, económicos y personales adscritos al Plan de Ruinas para que se agilicen los expedientes o, en su caso, se ejecuten por la institución provincial de forma subsidiaria.

Por su parte, el diputado de Vox ha pedido que la Diputación estudie la instalación de un sistema de iluminación de múltiples colores en el torreón del Palacio de Pimentel para poder sumarse a otras instituciones que iluminan sus sedes en apoyo a distintos colectivos, así como que se reconozca por igual a todas las víctimas de filicidio e infanticidio con independencia del género de su asesino, tras conocerse la muerte, a manos de su madre, de la niña Yaiza en Sant Joan Despí (Barcelona) en coincidencia con el hallazgo del cadáver de Olivia en Tenerife, asesinada presuntamente por su padre.

Finalmente, en el turno de preguntas los socialistas se han interesado por la celebración del circuito Las Cinco Leguas, que hubo de ser aplazado por la pandemia, toda vez que la mejora de la situación epidemiológica ha permitido la recuperación de otras pruebas deportivas.

Por su parte, la portavoz de TLP, Virginia Hernández, ha preguntado por los 83.120 euros de coste de las horas extra por la negativa a nombrar un nuevo jefe de parque en el Parque de Bomberos de Arroyo de la Encomienda, así como por la implantación del servicio de banca itinerante en la provincia.