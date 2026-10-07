La Diputación de Zamora apoya la feria Apiastur de Astorga como parte de la "colaboración entre territorios"

El vicepresidente cuarto de la Diputación, Emilio Fernández, y el alcalde de Astorga, José Luis Nieto, en la rueda de prensa - DIPUTACIÓN DE ZAMORA

ZAMORA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Zamora ha anunciado este miércoles su apoyo a la feria Apiastur de Astorga como parte de la "colaboración entre territorios" que, bajo el punto de vista de sus responsables, ha de primar en estos casos.

El encargado de constatar este respaldo ha sido el vicepresidente cuarto de la institución, Emilio Fernández, que ha comparecido junto al alcalde de la localidad maragata, José Luis Nieto, en las dependencias de la Diputación.

Fernández ha recordado que la tercera edición de este evento tendrá lugar los días 30 y 31 de octubre y el 1 de noviembre en el Pabellón Rectivía de Astorga, y ha animado a los apicultores y amantes de la miel a participar en la cita.

En ese sentido, Emilio Fernández ha explicado que hay algo que une a los dos territorios, y es el hecho de ser grandes productores y promotores de miel de calidad. "Compartimos muchos retos y muchas oportunidades, y la apicultura es una de ellas", ha asegurado el vicepresidente cuarto.

Por su parte, José Luis Nieto ha agradecido el apoyo de la Diputación de Zamora, uno de los colaboradores de Apiastur a través de su marca de productos de calidad, Exquisiteza. "Somos provincias hermanas, nos une mucho y aparte compartimos diócesis", ha recordado el regidor.

"Tenemos territorios comunes, problemas comunes, empresas comunes. Esta feria de la miel no trata de hacer competencia a la que hacéis en Zamora, además son en épocas diferentes, sino de sumar", ha señalado Nieto.