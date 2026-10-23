El diseñador de sonido Willie Burton recibirá en Seminci la Espiga de Honor en una gala presentada por Pepa Blanes

El diseñador de sonido Willie Burton recibirá la Espiga de Honor en una gala presentada por la periodista Pepa Blanes - SEMINCI

VALLADOLID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La 71 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) arrancará este viernes, 23 de octubre, con la gala de inauguración del festival en el Teatro Calderón que estará presentada por la periodista Pepa Blanes, incluirá la entrega de la Espiga de Honor al diseñador de sonido Willie D. Burton --ganador de dos premios Oscar-- y en la que se recordará de manera especial a José Luis Cienfuegos, director del festival entre 2023 y 2025.

El acto comenzará a las 19.00 horas tras el desfile por la alfombra de algunos de los cineastas e intérpretes que presentarán sus películas en esta edición, donde la cinematografía española tendrá una destacada representación con los equipos de las películas 'Una familia' y 'Hermanas' y la serie 'Matar a un oso', además de las cineastas internacionales Emin Alper, Jaqueline Leitzou, Isabelle Tollenaere y Alexander Murphy, y miembros del jurado.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero; la concejala de Turismo, Eventos y Marca Ciudad, Blanca Jiménez Cuadrillero, y los codirectores de Seminci, Mariona Viader y Javier Estrada, serán los encargados de dar la bienvenida oficial a todos los invitados.

Al evento asistirán autoridades del ámbito cultural y político. En representación del Gobierno acudirá la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y la directora general del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), Marta Serrano.

También acudirán la vicepresidenta segunda de la Junta, Isabel Blanco; la delegada territorial, Raquel Alonso Hernández; el subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales; la diputada de Educación y Cultura de la Diputación, Yolanda Burgoa; el vicerrector de Extensión Universitaria y Relaciones Institucionales de la UVA, José Ramón González García, y la concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal.

La Gala de Inauguración incluirá la entrega de la Espiga de Honor al diseñador de sonido Willie D. Burton, ganador de dos premios Oscar por Bird y Dreamgirls, que recibirá de manos de su colega español Alejandro López, diseñador de sonido de, entre otras películas, La bola negra y La habitación de al lado.

Durante la ceremonia, que contará con las actuaciones musicales del dúo Elle Belga, la cantante donostiarra Miren, integrante de Tusa, el músico del grupo León Benavente Abraham Boba y el Coro de Voces Blancas de Valladolid, se recordará de manera especial a José Luis Cienfuegos, director de Seminci entre 2023 y 2025, y se recordarán los títulos que integran cada una de las secciones de la 71 edición.

El equipo de la película de inauguración, 'My Notes on Mars', encabezado por su directora, Lili Horvát, y su protagonista, Mackenzie Davis, presentará a los espectadores su tercer largometraje, en el que vuelve a situar en el centro una relación de pareja atravesada por la incertidumbre.

Horvát ya había participado en Seminci en 2015, en Punto de Encuentro, con The Wednesday Child, y en 2021 formó parte del Jurado Internacional, después de ganar la Espiga de Oro de la 65 edición con Preparativos para estar juntos un periodo de tiempo desconocido.

Mackenzie Davis y Rupert Friend protagonizan la primera incursión de la directora en el cine en lengua inglesa, que sigue a Margot, una investigadora espacial que desaparece durante una excursión en los Alpes y reaparece el mismo día en que familiares y amigos celebran una ceremonia en su memoria. Su regreso ofrece a Sam la posibilidad de comenzar de nuevo una relación que ya estaba en crisis.

La cinematografía española tendrá una destacada representación en la alfombra inaugural, ya que desfilarán por la alfombra el equipo de Una familia, con su director Ricardo Gómez acompañado por los intérpretes Patrick Criado y Claudia Traisac; Elena Anaya, protagonista de Hermanas; el actor Sergio Peris-Mencheta con Marta Solaz y Verónica Díaz, codirectores de SerYo, y el equipo de la serie de Movistar Plus 'Matar a un oso': sus creadores y directores Jorge Sánchez-Cabezudo y Alberto Sánchez-Cabezudo y los intérpretes Eduard Fernández, Nora Navas, Pol López, Miki Esparbé y Àlex Monner.

Junto a ellos, desfilarán por la alfombra profesionales de la industria nacional como Esther García, Fernando Méndez Leite, Elena López Riera, Santiago Tabernero, Enrique Costa, Lara Pérez Camiña, José Luis Herviar, Irene Bartolomé, Eva Vila, Silvia Cortés, Arantxa Vela, Beatriz Escribano, Marc Ferrer o Francisco Marise, entre otros.