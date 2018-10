Una diseñadora segoviana representa a CyL en el Certamen de Jóvenes Diseñadores Nacional

Actualizado 09/08/2018 18:43:43 CET

SEGOVIA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La segoviana Alexandra Martínez Grottolo representará a Castilla y León con la colección Full Moon, en el XXXIII Certamen de Jóvenes Diseñadores que tendrá lugar el próximo 6 de septiembre en el Club de Bellas Artes de Madrid.

"Esto es un enorme orgullo, al ver que todo mi esfuerzo y trabajo han sido valorados", asegura Martínez Grottolo a través de un comunicado remitido a Europa Press.

Los Premios Nacionales a la Moda para Jóvenes Diseñadores fueron creados hace ya más de 30 años por la Asociación de Nuevos y Jóvenes Diseñadores Españoles (ANDE), asociación sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es la divulgación y promoción del trabajo de los talentos emergentes de la moda de nuestro país.

El premio para el ganador de esta edición es la posibilidad de desfilar en la pasarela Styl & Kabo, República Checa. La organización ofrece al ganador seis desfiles gratuitos en esta feria internacional de moda, además de un stand y todos los gastos pagados. Gabriela Císarová, directora de la pasarela, formará parte del jurado en la XXXIII edición de este Certamen.

"Durante cinco años me he dedicado por completo a estudiar un Grado en Diseño de Moda y especializarme en un mundo que siempre me ha apasionado, y recibir este premio me da un gran empujón para seguir aprendiendo y formándome", ha añadido.

La joven diseñadora siente vocación por la profesión desde pequeña, el ver a su abuela coser y bordar a mano hizo que naciera esta vocación en ellas. Tras terminar bachillerato comenzó un Grado de Diseño de Moda en Valladolid junto a un curso de patronaje y confección, esto ayudo a su especialización en la materia.

CAMPOS SALVAJES

Para la colección que presenta en el certamen, Andrea, se inspira en los campos salvajes de lavanda de la Provenza, con una gama cromática de multitud de violetas y azules, en representación a los colores que tiñen los campos y las montañas.

Esta colección a través de sus formas y tonalidades representa la influencia de la artesanía de la Provenza, "los tonos lilas y grises utilizados, representan el campo en la caída de la noche, de ahí el nombre de la colección 'Full Moon' (Luna llena)".

"Los volúmenes de las mangas, representando las elevadas montañas, junto con los volantes, dando así la sensación de movimiento del aire que mueve las lavandas. Una colección elegante y con un toque salvaje que nos transporta rápidamente a la Provenza", ha descrito la diseñadora.

Esta colección tiene un significado especial para la joven procedente de Nava de la Asunción, ya que asegura es una de las colecciones "más complicadas" que ha realizado "en cuanto formas, patronaje y confección".

La mujer elegante y sencilla, con un toque que la diferencia del resto ha sido siempre la fuente de inspiración de la diseñadora. Asimismo, califica como su color favorito el blanco dada su transmisión de pureza y elegancia, y afirma que su ejemplo a seguir es Elie Saab, "yo en un futuro quiero dedicarme en exclusiva a novia y fiesta como él", ha apuntado Alexandra.

LA MODA

La joven diseñadora asegura que la moda es su pasión y un medio por el que conocer el estado de ánimo de cada persona o saber su forma de ser. "Es un mundo que habla por sí solo y debemos saber aprovechar", aconseja Grottolo.

Para toda aquella persona que quiere emprender nuevos proyectos en este mundo aconseja que el trabajo y la constancia son lo más importante. Pero sobre todo nunca perder la ilusión ni las ganas de continuar. "Es un mundo difícil pero que poco a poco va dando su fruto", ha finalizado.