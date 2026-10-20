El diseño 'El sabor de nuestra alma' gana el concurso de la Diputación para promocionar alimentos de Segovia

La diputada Magdalena Rodríguez (centro), con las diseñadoras digitales Estefanía de la Calle (izda) e Irene Ordóñez. - DIPUTACIÓN

SEGOVIA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Segovia ha entregado los premios de la quinta edición del Concurso Provincial de Imagen Digital 'Crea la portada del recetario de Alimentos de Segovia', en el que ha resultado ganador el diseño 'El sabor de nuestra alma', de Irene Ordóñez.

El segundo premio, por su parte, ha recaído en el trabajo de Estefanía de la Calle, titulado 'El potencial de nuestra tierra'.

El certamen, dentro de la Estrategia de Alimentación Sostenible y Saludable, persigue acercar a la ciudadanía los valores de un consumo responsable ligado al territorio. Las obras ganadoras ilustrarán la promoción de los productos de proximidad y de los valores de una alimentación saludable y sostenible vinculada a la provincia.

La diputada del Área de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, ha felicitado a las premiadas y ha destacado que "la imagen es una herramienta muy poderosa para transmitir lo que identifica a la provincia".

Rodríguez ha añadido que estos diseños destacan "los productos, las tradiciones y el trabajo de quienes contribuyen cada día a mantener vivo el medio rural".

El primer premio, dotado con 300 euros y un lote de productos de Alimentos de Segovia, es para una ilustración de Irene Ordóñez que reúne elementos representativos de la despensa segoviana.

En la composición destacan la oveja, vinculada a la producción de quesos; el cerdo, que representa el cochinillo y productos derivados; y las vacas, que evocan la producción de carne de ternera. A estos elementos se suman el trigo, como símbolo de la tierra, el queso y los judiones de La Granja, que aportan textura y refuerzan la identidad gastronómica de la provincia.

La obra propone un recorrido visual por el origen de los alimentos segovianos y por la relación entre el territorio, sus recursos y su tradición culinaria.

El segundo premio, dotado con 200 euros y otro lote de productos de Alimentos de Segovia, ha sido para De la Calle por una composición fotográfica en la que la silueta de la provincia se construye a partir de una selección de productos agroalimentarios del territorio: el vino, los huevos, las legumbres, los embutidos, el pan y el queso.

La propuesta expone la diversidad y riqueza de la despensa segoviana y reivindica el papel de los productos de proximidad.

"Las dos obras premiadas, desde enfoques creativos diferentes, comparten la idea de que la riqueza de Segovia está estrechamente ligada a su tierra, a sus alimentos y a las personas que los producen", ha subrayado Rodríguez.

En conjunto, los dos trabajos premiados ofrecen un escaparate visual de la oferta agroalimentaria de la provincia, desde los quesos y la carne hasta el vino, el pan y las legumbres, y reflejan la diversidad de productos que la institución quiere dar a conocer.