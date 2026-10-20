Dos agentes de la Policía Nacional de León logran nueve medallas en los XI Juegos Europeos de Policías y Bomberos

Los agentes de la Comisaría de la Policía Nacional de León Ángel Martínez y Héctor Pertejo han conseguido nueve medallas en los XI Juegos Europeos de Policías y Bomberos celebrados en Vigo del 9 al 18 de octubre. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos agentes de la Comisaría de la Policía Nacional de León han conseguido nueve medallas en los XI Juegos Europeos de Policías y Bomberos celebrados en Vigo del 9 al 18 de octubre, con la participación de profesionales de la seguridad y las emergencias de más de 40 países.

El oficial Ángel Martínez obtuvo cuatro medallas de oro y dos de plata. En las pruebas individuales se impuso en campo a través (Cross Country) y en la carrera nocturna de cinco kilómetros, además de obtener la medalla de plata en la media maratón. En las competiciones por equipos logró el oro en campo a través --junto al equipo mixto-- y en media maratón, además de la plata en la carrera nocturna de cinco kilómetros.

Por su parte, el policía Héctor Pertejo sumó tres medallas en las pruebas por equipos: dos oros, en campo a través --con el equipo mixto-- y media maratón, y una plata en la carrera nocturna de cinco kilómetros, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Subdelegación del Gobierno en León.

Ambos agentes compaginan su labor policial con la preparación física y técnica necesaria para competir en este tipo de pruebas, que exigen constancia, esfuerzo y dedicación.

Los XI Juegos Europeos de Policías y Bomberos reunieron a más de 3.000 profesionales en 48 disciplinas y 90 pruebas, tanto individuales como por equipos, desarrolladas en distintos escenarios urbanos, deportivos y naturales de Vigo.

Más allá de los resultados deportivos, estos Juegos constituyen un punto de encuentro para los integrantes de los cuerpos de seguridad y los servicios de emergencias, que compaginan su actividad profesional y sus responsabilidades operativas con la preparación física y técnica. La cita permite compartir experiencias entre profesionales de distintos países y pone de relieve valores como la constancia, la disciplina, el esfuerzo, la capacidad de superación y el compañerismo, estrechamente vinculados al desempeño diario de su labor.