Dos heridos por asta de toro y otro con traumatismo craneoencefálico en el encierro de Medina (Valladolid)

MEDINA DEL CAMPO (VALLADOLID), 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han resultado heridas por asta de toro y otra con una posible fractura de cráneo arrollado por un cabestro en el transcurso del encierro celebrado este domingo en Medina del Campo (Valladolid), han informado a Europa Press distintas fuentes.

En concreto, los dos heridos por asta de toro, uno de ellos de unos 50 años, han sido trasladados al Hospital Comarcal de Medina del Campo.

Por su parte, la persona que ha sido arrollada por el cabestro ha sido evacuada a un centro hospitalario de Valladolid en estado grave con una posible fractura de cráneo y precisado intubación.

El alcalde de la localidad, Guzmán Gómez, ha confirmado los tres heridos y ha señalado que el Consistorio "no tiene previsto cancelar ninguno de los encierros o las actividades programadas, dado que todo va según lo previsto y esto son cosas que pasan, pero no ha fallecido nadie entonces no hay razón para cancelar los festejos populares".

Si bien ha reconocido no contar con los detalles concretos del estado de los heridos, el primer edil medinense ha detallado que el hombre que ha recibido el puntazo "iba a entrar en el quirófano para ser operado por las heridas causadas".

Asimismo, ha destacado que las fiestas "están cumpliendo bien con las expectativas que tenía el Ayuntamiento, ya que el objetivo de tener los eventos llenos de gente se ha hecho realidad y se puede ver a los visitantes disfrutando muy animados".

Por último, y en relación con los encierros, ha subrayado que estos "son un éxito ya que se está encerrando prácticamente a todos los toros".