Dos heridos en una colisión entre tres turismos en Segovia

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl - 112 - Archivo

SEGOVIA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos hombres de unos 50 años han requerido asistencia sanitaria tras una colisión entre tres turismos en la carretera de San Rafael, en Segovia, según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se registró en torno a las 23.45 horas del viernes, cuando la sala de operaciones del 112 recibió un aviso que alertaba de la colisión a la altura del punto kilométrico nueve de esta vía.

El alertante solicitaba asistencia sanitaria para atender a los dos varones, de unos 50 años, que precisaban atención tras el accidente.

El 112 trasladó el aviso a la Policía Local de Segovia, al Cuerpo Nacional de Policía (CNP) y a Emergencias Sanitarias-Sacyl.