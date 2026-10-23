Dos heridos tras colisionar por alcance en Olmedo (Valladolid) un turismo y un camión que transportaba gasolina

VALLADOLID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos personas de unos 70 años han resultado heridas este viernes como consecuencia de la colisión por alcance entre el turismo en el que viajaban y un camión de transporte de gasolina en la N-601 a su paso por el término municipal de Olmedo (Valladolid), según datos del Servicio de Emergencias Castilla y León 112, recogidos por Europa Press.

El siniestro se ha producido unos minutos antes de las 14.33 horas, cuando el 112 ha recibido una llamaba que informaba de la colisión entre un turismo y un camión que transportaba gasolina en el punto kilométrico 150 de la N-601, en Olmedo, sentido Valladolid. Según indicaban los alertantes, no había derrame ni fuga de la carga.

Se solicitaba asistencia sanitaria para atender a una de los ocupantes del turismo de unos 70 años y al conductor del camión que habían resultado heridos leves.

Al ser un accidente de mercancías peligrosas se ha avisado al Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil de la Junta de Castilla y León, a Tráfico de Valladolid, a los bomberos de la Diputación de Valladolid y a Sacyl, que ha movilizado una ambulancia soporte vital básico.

Sacyl ha trasladado finalmente a dos ocupantes del turismo al Hospital Comarcal de Medina del Campo.

Durante el seguimiento del incidente, los bomberos de la Diputación comunicaron que se retiraban del lugar tras limpiar la carretera de restos del accidente.