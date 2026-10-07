EA califica de insuficiente la revisión del Plan Integral de Residuos de CyL y exige suprimir la incineración

VALLADOLID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación Ecologistas en Acción de Castilla y León ha presentado formalmente un paquete de alegaciones a la primera revisión del Plan Integral de Residuos de Castilla y León (PIRCyL) al considerar que la propuesta de la Consejería de Medio Ambiente resulta "insuficiente e irresponsable".

Según ha denunciado la organización, este texto no resuelve la crisis de gestión de basura en la Comunidad, traslada indebidamente la carga económica a las entidades locales y deja la puerta abierta a la incineración de residuos domésticos.

Desde la federación ecologista, a través de un comunicado recogido por Europa Press, se ha advertido de que el plan carece de financiación propia autonómica suficiente, pues la Junta ha previsto un presupuesto de tan solo 7,28 millones de euros para todo el periodo de vigencia, mientras que pretende que las Administraciones Locales asuman inversiones superiores a los 127,7 millones de euros.

Asimismo, ha criticado que el Gobierno regional confíe erróneamente en los Fondos de Recuperación y Resiliencia (MRR), cuyo periodo de vigencia finalizó en mayo de 2026, lo que deja a los municipios desprotegidos para financiar el mantenimiento y las infraestructuras obligatorias.

UN SISTEMA "FRACASADO"

En cuanto al modelo de gestión actual, la organización ha señalado que se trata de un sistema "fracasado" tras exponer que, en 2023, de las 870.223 toneladas de residuos captados en los Centros de Tratamiento de Residuos (CTR) de la Comunidad, un total de 648.609 toneladas (el 74,5%) acabó sepultado en vertederos, frente a solo 24.373 toneladas recuperadas para reciclaje.

Además, ha alertado de que el borrador abre la vía a la incineración de rechazos domésticos mediante valorización energética, una práctica que genera emisiones tóxicas y que el Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III vincula con un incremento de la mortalidad por cáncer.

Ante esta situación, Ecologistas en Acción ha solicitado a la Dirección General de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo un compromiso presupuestario sólido, la eliminación explícita de la incineración y la creación de una Mesa de Seguimiento social que se reúna cada dos años.

Entre sus peticiones figuran también la implantación de sistemas de Depósito, devolución y retorno (SDDR), el Pago por generación, la expansión del compostaje y de la recogida puerta a puerta, el adecuar las instalaciones para minimizar el transporte y la articulación de un control riguroso sobre los excedentes de la macroganadería intensiva.

Finalmente, la federación ha advertido a la Administración autonómica de que aprobar el PIRCyL en sus términos actuales supondrá dar luz verde a un documento inviable en lo económico, perjudicial para la salud pública y desprovisto de rigor ambiental.

Igualmente, ha recalcado que ignorar estas alegaciones perpetuará las bajas tasas de reciclaje y vulnerará las directivas comunitarias de Residuos, Nitratos y Marco del Agua, exponiendo a España a nuevas sanciones ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.