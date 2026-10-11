Ecocultura finaliza con un balance positivo y confirma su "solidez" como "herramienta útil" para el sector

La feria Ecocultura. - DIPUTACIÓN DE ZAMORA

ZAMORA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Agricultura y Ganadería de la Diputación de Zamora, José Ángel Ruiz Rodríguez, ha realizado un balance positivo de la XXII edición de Ecocultura, una cita que confirma así su "solidez" como "herramienta útil" para el sector de la producción ecológica y punto de encuentro entre productores, elaboradores y consumidores de España y Portugal.

En esta edición, Ecocultura ha contado con 100 expositores en los que se ha representado a 160 empresas vinculadas a la producción respetuosa con el medio ambiente, unas cifras que reflejan la capacidad de convocatoria del certamen.

Ruiz ha subrayado que la cita ha reafirmado que la provincia zamorana cree en su sector ecológico y en el "enorme" potencial de sus productores, según ha trasladado la institución provincial a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Después de más de dos décadas, la feria constituye en la zona un escaparate para las empresas, un espacio para generar oportunidades comerciales y un punto de encuentro para todo el sector.

En este sentido, el diputado ha puesto en valor la importancia de que los productores muestren directamente su trabajo, dar a conocer la calidad de sus productos y establecer relaciones con nuevos clientes, ya que "detrás de cada producto ecológico hay agricultores, ganaderos y pequeñas empresas que generan actividad económica, empleo y oportunidades a las localidades".

"Apoyar este sector significa también contribuir al futuro del medio rural", ha aseverado Ruiz en su visita a la feria y ha añadido que el programa de esta edición ha demostrado que Ecocultura sabe combinar su vertiente profesional con actividades abiertas a toda la ciudadanía.

"Las catas, las degustaciones, los talleres y las propuestas familiares permiten acercar los artículos ecológicos al consumidor, fomentar hábitos responsables y transmitir a las nuevas generaciones el valor de una alimentación de calidad y de una producción respetuosa con el entorno", ha explicado.

En este sentido, ha asegurado que Zamora cuenta con una base productiva "cada vez más importante", con 386 operadores ecológicos, más de 31.000 hectáreas de superficie ecológica y 66 explotaciones ganaderas ecológicas.

Por ello, en sus palabras, Ecocultura ha permitido "dar visibilidad a esta realidad y demostrar que la sostenibilidad es también una oportunidad económica para la provincia".

Además, Ruiz ha asegurado que desde la Diputación seguirán enfocados en que los productores tengan más visibilidad, más oportunidades de comercialización y mejores herramientas para desarrollar su actividad. "Defender la producción ecológica es defender el campo, nuestros pueblos y la capacidad de Zamora para generar riqueza a partir de sus propios recursos", ha manifestado.

BALANCE COMERCIAL

En el sentido comercial, el balance de esta edición ha sido "positivo" ya que ha terminado con unas ventas que "han funcionado" y se han situado en la línea de años anteriores.

Ruiz ha subrayado que muchos de los productores participan desde hace numerosas ediciones y han conseguido crear una clientela propia que espera esta convocatoria cada año, conoce sus productos y acude expresamente para comprarlos, lo que demuestra que la feria "no es solo un espacio para dar a conocer la producción ecológica, sino también una herramienta útil para mantener y consolidar relaciones comerciales".

Por eso, el éxito de Ecocultura no debe medirse únicamente por el número de visitantes, sino también por la continuidad de estas relaciones comerciales, la confianza generada durante todos estos años y la capacidad de los productores para mantener el contacto con sus clientes y ampliar sus oportunidades de venta, ha defendido.

Además, ha destacado la "magnífica respuesta del público a las actividades programadas", como los talleres, las degustaciones de productos y las propuestas divulgativas, que han contado "con una gran participación, al igual que las actividades dirigidas al público infantil".

Asimismo, ha señalado una de las novedades de esta edición que ha sido la creación de dos espacios específicos para las catas, situados en las plazas centrales de la zona de expositores. Por un lado, se ha habilitado el espacio promovido por el Consejo de Agricultura Ecológica de Castilla y León (CAECyL) y, por otro, el impulsado por la asociación zamorana de productores ecológicos Bioproeza.