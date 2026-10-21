Ecoembes y el Ayuntamiento de Valladolid recorren los barrios de Valladolid para formar sobre el reciclaje de envases

Punto informativo de la campaña sobre el reciclaje de envases en barrios de Valladolid. - ECOEMBES

VALLADOLID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid y Ecoembes llevan a cabo desde hace varias semanas una campaña en la que se instalan puntos informativos en diferentes barrios de la ciudad para explicar a los ciudadanos cómo separar correctamente los residuos y cómo en qué contenedor depositar los envases, con especial atención a los que corresponden al contenedor amarillo.

La iniciativa pretende, según han señalado fuentes de Ecoembes y del Ayuntamiento, reforzar el reciclaje en la ciudad, resolver dudas habituales y reducir la presencia de residuos impropios en los contenedores.

La acción se desarrolla en puntos informativos instalados en distintos barrios y zonas de paso de Valladolid, atendidos por educadores ambientales que conversan con los vecinos y explican qué residuos corresponden a cada contenedor.

Los espacios cuentan con una carpa amarilla, mesa informativa, banderolas y una pizarra con juegos didácticos para aprender a separar de forma práctica y también con actividades pensadas para los más pequeños.

Además de atender consultas, la campaña permite detectar errores frecuentes en la separación de los residuos y reforzar la información sobre su correcta gestión y destino, con el fin de mejorar la recuperación de materiales reciclables.

La campaña se estructura en torno al concepto 'Muy Nuestro', que según explica Ecoembes "pone el foco en un gesto cotidiano y sencillo: separar correctamente los residuos en casa para cuidar el entorno compartido".

En los puntos informativos se distribuyen materiales de la campaña y se utilizan dinámicas de juego para facilitar el aprendizaje, junto con octavillas informativas y otros recursos de apoyo vinculados a la acción de calle.

Con esta campaña se pretende "acerca el reciclaje a los barrios y se facilita a los vecinos información clara y útil para separar correctamente sus residuos", pues el acercamiento a todas las zonas de la ciudad se considera "fundamental para transformar la información en hábitos".

La programación de puntos informativos se distribuye desde finales de septiembre por distintos barrios de la ciudad, sobre todo en ubicaciones con un elevado tránsito de ciudadanía. Así, se prevé que hasta finales de este mes haya pasado por Las Flores, San Isidro, Pajarillos, Delicias, Rondilla, Batallas, Belén, Circular, Vadillos, La Victoria, Parquesol, La Rubia, Barrio España, Huerta del Rey, Paseo Zorrilla y el Centro, entre otras.