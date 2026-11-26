Imagen de lo que se considera un "alcorque asfixiante". - ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

VALLADOLID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción ha divulgado el estudio realizado en la herramienta Ecomapa.org, en la que la ciudadanía ha podido identificar alcorques vacíos, árboles secos o talados y alcorques con condiciones inadecuadas para el desarrollo del arbolado, con un total de 4.615 deficiencias de ese tipo en la capital vallisoletana.

En un comunicado recogido por Europa Press, la organización ecologista ha solicitado por ello al Ayuntamiento de Valladolid que "mejore la transparencia y la comunicación con la ciudadanía sobre las actuaciones previstas y ya realizadas".

"La población requiere ser informada y el ecomapeo ha demostrado que la participación ciudadana es una herramienta fundamental para conocer, comprender y transformar nuestro entorno. Su valor no reside únicamente en los datos obtenidos, sino también en el aprendizaje colectivo y en la conciencia ambiental que ha generado", han explicado.

En un trabajo en el que Ecologistas señala que han participado cerca de 50 personas con la colaboración de Ecologistas en Acción, La Olma, ARBA, Greenpeace, AMPAS, asociaciones vecinales, trabajadoras del ámbito cultural como MAPVA y Valladolid Dibuja, se han registrado 4.615 incidencias en Valladolid capital.

De ellas, 1.262 aluden a alcorques vacíos; 670 a tocones y árboles que están secos, "muchos de ellos recién plantados" y 2.683 alcorques considerados "asfixiantes" que se considera que dificultan el desarrollo óptimo del arbolado.

En ese sentido, detallan que que se han observado "muchos ejemplares de árboles cuyo desarrollo ha superado el espacio disponible". Otros numerosos alcorques presentan cubiertas a ras de los troncos con adoquines o resinas como en la calle Muro y cementos impermeables en varios puntos de la ciudad.

También se han identificado más de 190 calles sin arbolado, "algunas de ellas sin alternativas para incrementar la cobertura vegetal".

La organización muestra su preocupación por las talas y los proyectos de reurbanización que no priorizan la conservación de los ejemplares existentes, como consideran que puede suceder en la calle Atenas, así como los daños ocasionados por obras, podas agresivas y actuaciones de mantenimiento inadecuadas (véase la perdida de unidades en la actual escuela de arte por el no mantenimiento en espacios de competencia municipal).

En su conjunto, han reflexionado que los resultados del ecomapeo y las observaciones efectuadas muestran "la necesidad de mejorar la gestión municipal del arbolado".

Así, consideran "urgente" aumentar la cobertura arbórea y garantizar el cuidado del arbolado y de los parques de Valladolid a la vez que los proyectos de reurbanización o construcción nueva deben de priorizar su protección frente a otros intereses, como el aumento de aparcamientos o del espacio destinado al tráfico rodado.

"La conservación y ampliación del arbolado urbano debe abordarse como una emergencia ambiental, sanitaria y social que requiere medidas urgentes, planificación a largo plazo y compromiso institucional", han señalado.