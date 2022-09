Ecova apuesta por reducir gasto público, déficit y deuda ante una recesión "ya inevitable"

Predice consecuencias "apocalípticas" en caso de corte total de gas ruso y cree que la recuperación postpandemia en CyL no culminará hasta 2024

VALLADOLID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director del Servicio de Estudios Económicos del Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora (Ecova), Juan Carlos de Margarida, ha apostado por priorizar la reducción del gasto público, así como del déficit y la deuda pública, ante una recesión económica y social que considera "ya inevitable".

Así lo ha subrayado este martes durante la presentación del Observatorio Económico de EcovaEstudios relativo al segundo trimestre de 2022, en la que también se ha referido a las perspectivas económicas en un momento que De Margarida ha calificado de "incertidumbre máxima" que requiere "cautela y prudencia" y ante el que considera "determinante" la "buena gestión" de los recursos públicos.

En este sentido, el responsable de EcovaEstudios ha asegurado que la actual tendencia inflacionista "se agravará con los recortes de suministro de gas ruso" que Moscú "está ya aplicando", al hilo de lo cual ha advertido de que junto al crecimiento negativo previsto ya para el cuarto trimestre del año, en caso de que la interrupción del suministro fuera total para Europa, la recesión tendría unas "consecuencias apocalípticas" a nivel "social, económico y político".

"La situación actual es el preámbulo de recortes más profundos en el consumo a partir de este otoño, que provocarán una desaceleración fuerte del PIB con consecuencias inmediatas de una recesión o estanflación", ha recalcado.

Por lo que se refiere a Castilla y León, el Servicio de Estudios de Ecova ha puesto de relieve que la economía regional "no se recuperará en 2022" de la caída que provocó la pandemia de Covid, sino que prevé que la recuperación del cien por cien no llegue "hasta principios de 2024" a expensas de la incertidumbre económica en el último trimestre de 2022 y primero de 2023.

Ante esta realidad, Juan Carlos de Margarida ha enfatizado la "necesidad urgente" de "ajustar el déficit estructural" con una "reducción sin parangón" del gasto público y, sobre todo, "con un techo de gasto no expansivo".

SUBIDA DE TIPOS

Respecto a la subida de tipos de interés puesta en marcha por el Banco Central Europeo (BCE), la ha defendido como "necesaria" para "luchar contra los desbocados precios" aunque suponga "una dificultad añadida para la economía y las empresas europeas al encarecer su financiación".

Para De Margarida, es precisa al menos otra subida de tipos del 0,75 antes de fin de año y una del 0,25 en el primer trimestre del año 2023, sobre lo cual ha pedido que el BCE "no ceda a las presiones e intereses políticos" y no relaje la política monetaria "hasta que hayan bajado suficientemente los precios". No obstante, ha aclarado que una vez comience a enfriarse la economía, es preciso que se revierta esta política y se dé paso a una bajada de tipos para reactivar el consumo.

Asimismo, ha abogado por aumentar la recaudación pública e impulsar el crecimiento económico con incentivos fiscales que estimulen el consumo y el empleo y, por ende, la recaudación del IVA y el IRPF.

Precisamente respecto a la bajada del IVA del gas impulsada por el Gobierno de España para hacer frente al incremento de la factura energética, De Margarida ha alertado del riesgo de que la disminución del impacto del alza de precios del gas en los consumidores conlleve un mantenimiento del consumo en lugar de favorecer el "necesario ahorro energético", aunque ha aplaudido que la medida se limite, por el momento, hasta diciembre, ya que considera importante que los Gobiernos tengan capacidad de reaccionar ante los cambios que se produzcan en el panorama actual de incertidumbre.

El representante de Ecova ha advertido de que "todos los sectores" van a verse afectados por la recesión económica, pero ha precisado que el automovilístico será uno de los más golpeados, ya que además se encuentra "en pleno cambio de paradigma".

Juan Carlos de Margarida ha insistido en que los paquetes de ayudas del Gobierno "hasta el momento no resuelven la inflación", al no ajustarse a la realidad cambiante de la economía, puesto que "es un dinero que se pierde por el camino sin resolver el problema de fondo que supone el aumento de precios y la pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos", incrementado además por la debilidad del euro frente al dólar.

En cuanto a la efectividad de los fondos europeos Next Generation, el director de EcovaEstudios ha precisado que las variables en las que fueron configurados "han cambiado" y ha reclamado la consecución de un pacto de rentas para que el consumo se mantenga".

SEGURIDAD JURÍDICA

Además, ha señalado "del todo necesario" que se evite "crear inseguridad jurídica" con el fin de atraer inversiones, tras lo que ha recordado que la política "no puede estar por encima de la economía", sino que tiene que "tenerla en cuenta en todas sus gestiones y decisiones" para lograr "el bien común de la sociedad".

Al hilo de esto, y de cara a la elaboración de unos Presupuestos Generales para la Comunidad de cara a 2023, De Margarida ha pedido que prevalezca "el sentido común" y que se ofrezca "credibilidad y seguridad por encima de cualquier otro interés".

También ha advertido sobre la problemática empresarial presente en la actualidad, la cual afecta "especialmente a la actividad productiva", ya que las empresas "se ven obligadas a reducir o a abandonar parcialmente ciertas actividades" debido al aumento de los precios de la energía "agravado con una reducción de las ventas a causa de la disminución del consumo".

Así, ha constatado que se trata del preludio de una recesión "con un más que notable deterioro de la economía española", marcado por "el aumento de los costes de la industria, la caída de la producción en diversos sectores, la pérdida de fuerza de la recuperación laboral, una subida de tipos de interés, tasas negativas del comercio minorista y la pérdida del poder adquisitivo de las familias, así como una disminución del ahorro privado".

Como conclusión, el director de EcovaEstudios ha recordado que el entorno económico, en estos momentos, es "muy delicado", por lo que "la prudencia y la buena gestión pública y privada son determinantes", sobre todo "en un probable escenario de racionalización de la electricidad este invierno y de la disminución del consumo de los ciudadanos". "Si la recesión se materializa, sería el primer paso hacia una nueva crisis financiera y económica", ha concluido.