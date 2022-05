Un edificio de la plaza Caño de Santa Ana de León se derrumba sin causar daños personales

LEÓN, 1 May. (EUROPA PRESS) -

Un edificio de la plaza Caño de Santa Ana se ha derrumbado esta madrugada sin que haya que registrar daños personales dado que el inmueble se encontraba vacío en ese momento.

Según informa el Ayuntamiento a Europa Press, los hechos se produjeron sobre las 05.00 horas en el número 4 de la citada vía. Los agentes de la Policía Local que acudieron a la llamada comprobaron el derrumbe parcial del inmueble, con la acera totalmente ocupada por el escombro, así como parte del carril de circulación.

La zona permanece cortada al tráfico de personas y vehículos y se ha establecido un perímetro de seguridad en torno al inmueble.

A su llegada, la Policía constató que no había nadie en el interior de este edificio e informó de que, por el momento, no hay riesgo de que se produzca otro derrumbe ya que el resto de la estructura permanece estable. No obstante, el arquitecto municipal realizará a lo largo de la jornada de hoy una valoración sobre el estado del inmueble y las posibles medidas a adoptar.

Por otro lado, la Policía Local propuso para sanción a los responsables de cuatro establecimientos de hostelería, situados en la zona centro de la ciudad, por tener más veladores instalados de los autorizados en su licencia.

Además, la Policía Local propuso también para sanción a otro establecimiento hostelero situado en el barrio de El Crucero en este caso por ejercer actividad musical a gran volumen mediante equipos de reproducción sonora no autorizados.