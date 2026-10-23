Eduard Fernández, sobre el veto ideológico en ayudas al cine en CyL: "Es censura. Lo conocemos bien en este país"

El actor Eduard Fernández en la Foto del Día de la 71 Seminci, donde presenta la seria 'Matar a un oso'. - SEMINCI

VALLADOLID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El actor Eduard Fernández ha señalado este viernes, 23 de octubre, en el marco de la 71 Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), que el veto en las ayudas de la Junta de Castilla y León a la producción cinematográfica que "implique adoctrinamiento ideológico", es una forma de "censura".

"Si alguien dice explícitamente y públicamente que va a intervenir el factor ideológico, se llama censura. Lo conocemos bien en este país", ha manifestado el intérprete en la rueda de prensa de presentación de la serie 'Matar a un oso' (Movistar Plus).

Fernández ha respondido así ante una pregunta sobre la exclusión en las subvenciones para producción de largometrajes o series de la Junta de Castilla y León, a audiovisuales que "que impliquen adoctrinamiento ideológico, propaganda partidista o apoyo expreso a opciones políticas concretas", según recoge una orden de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, liderada por Alberto Díaz Pico, de Vox.

En este sentido, el intérprete catalán ha advertido de que este veto "suena mal y peligroso" y ha cuestionado "quién dice qué es adoctrinamiento y qué no".

Por su parte, el director de cine y televisión Jorge Sánchez-Cabezudo ha coincidido en que se trata de una forma de "censura" y ha avisado de que, asimismo, es "una forma de lanzar un aviso a navegantes a las puertas de unas elecciones": "Podemos saber que lo que se plantea a futuro es exactamente eso".

En este contexto, también ha subrayado que las subvenciones se financian con dinero público que "pertenece a todas las personas que pagan impuestos, entre las que hay gente que piensa de una manera y gente que piensa de otra", por lo que entiende que las ayudas no pueden conllevar esta exclusión por "adoctrinamiento ideológico".

Al respecto, ha puesto como ejemplo que a él le gustaría que con el dinero que paga en impuestos no se pagaran subvenciones a "cierto partido político", pero comprende que España tiene un sistema que "garantiza la democracia" y el dinero público tiene que servir "para pagar a todos los partidos", incluso al que no le representa y en el que no cree.

De este modo, ha lamentado que con este tipo de medidas se "rompe" un "consenso" que "hasta hace dos días se tenía" en el apoyo al cine. "Yo, cuando empezaba en los cortometrajes, he recibido subvenciones del PSOE y del PP. Era una cosa que era un consenso", ha relatado, para comparar la situación a lo que "sucede" con la "censura" en países como Argentina.