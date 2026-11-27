El egresado de la ULE Luis Laballós González (derecha) recoge el Premio Nacional de Inteligencia Artificial en Biomedicina 'David Riaño' 2026 en la categoría de Mejor TFG/TFM. - ULE

LEÓN 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un trabajo fin de grado que aplica técnicas de Inteligencia Artificial (IA) para predecir la discapacidad asociada al dolor lumbar ha permitido a Luis Laballós González, egresado del grado en Ingeniería Informática de la Universidad de León (ULE), obtener el Premio Nacional de Inteligencia Artificial en Biomedicina 'David Riaño' 2026 en la categoría de Mejor TFG/TFM.

El galardón, concedido por la Sociedad Española de Inteligencia Artificial en Biomedicina (IABiomed), reconoce la calidad de una investigación que combina herramientas tecnológicas y conocimiento clínico para abordar un problema de salud de gran incidencia.

El estudio, realizado como Trabajo de Fin de Grado y dirigido por el profesor José Alberto Benítez-Andrades, coordinador del grado en Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial de la ULE, se centra en la predicción de la discapacidad asociada al dolor lumbar subagudo mediante técnicas de machine learning o aprendizaje automático, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

Concretamente, la investigación integra variables clínicas y factores psicosociales para identificar aquellos elementos que pueden influir en la evolución de los pacientes, con especial atención a su posible aplicación en el ámbito de la Atención Primaria.

Este reconocimiento, según ha destacado Benítez-Andrades, demuestra que un trabajo de fin de grado puede ir "mucho más allá" de un ejercicio académico y convertirse en una investigación con impacto científico y potencial aplicación clínica. "Luis ha sabido combinar su formación en ingeniería informática con la capacidad de trabajar junto a profesionales de las ciencias de la salud para abordar un problema real. Como director de su trabajo, es una enorme satisfacción comprobar cómo el talento de nuestros estudiantes puede contribuir al avance de la inteligencia artificial aplicada a la salud", ha recalcado.

Por su parte, el premiado ha reconocido que este galardón supone un importante respaldo al trabajo desarrollado durante su formación universitaria. "Este premio refleja el potencial de la IA para dar respuesta a problemas reales y mejorar la calidad de vida de las personas a través de una atención sanitaria más personalizada", ha señalado Laballós González, que ha agradecido el apoyo de su tutor y la formación recibida durante su paso por la ULE.

ARTÍCULO CIENTÍFICO

La relevancia de esta investigación ha trascendido el ámbito académico y se ha plasmado en un artículo científico publicado en 2026 en la revista internacional BMC Medical Informatics and Decision Making, bajo el título 'Machine learning-based prediction of disability in subacute low back pain: a primary care study on clinical and psychosocial determinants'.

Actualmente, Luis Laballos González amplía su formación con el máster en Business Consulting de la Universidad Pontificia Comillas y desarrolla su actividad profesional como consultor de negocio en Management Solutions, donde participa en proyectos de transformación tecnológica y analítica de datos.

El Premio Nacional de Inteligencia Artificial en Biomedicina 'David Riaño' reconoce la excelencia académica, el rigor metodológico y el potencial de transferencia clínica de los trabajos de fin de grado y máster que incorporan la IA al ámbito de las ciencias de la salud.