'Encuentros para el Diálogo' sobre humanismo y sociedad bajo la mirada serena del padre Gago, el "apóstol de las ondas"

VALLADOLID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

'Encuentros para el Diálogo' es el formato del foro que a partir del 29 de octubre ofrecerá en Valladolid, con una periodicidad mensual y hasta el 28 de marzo de 2027, un total de seis conversatorios sobre humanismo y sociedad bajo la serena mirada del ya fallecido José Luis Gago, el sacerdote y periodista fallecido en 2012 a quien su orden dominica considera "el apóstol de las ondas", el "santo de la radio".

La iniciativa impulsada por la Fundación Municipal de Cultura, la Orden de los Dominicos y la Asociación 'Padre Gago' ha sido presentada este martes en el Ayuntamiento de la capital con el objetivo de ofrecer un espacio de debate sereno, equilibrado y de reflexión centrada en el humanismo ante la actualidad social, tal y como ha explicado la concejala de Educación y Cultura, Irene Carvajal, en clara alusión a los valores que caracterizaban la persona de José Luis Gago.

La edil ha precisado que la propuesta pretende dar a la ciudadanía la posibilidad de decidir qué quiere pensar a través de un foro promovido desde "la serenidad y el humanismo", con el fin de contrarrestar los momentos de polarización actual. Asimismo, ha explicado que las seis mesas redondas programadas abordarán diversas temáticas desde el pensamiento crítico, contando con la participación de destacados ponentes del ámbito de la política, la espiritualidad, la economía y la cultura, y recuperando el espíritu que en su día promovieron los "míticos" 'Cuadernos para el Diálogo'.

Por su parte, el fraile dominico Bernardo Sastre, quien ha intervenido en el acto en representación del prior de la comunidad de San Pablo, Salus Mateos, convaleciente por enfermedad, ha recordado, de forma emotiva, la figura y trayectoria del sacerdote y fraile dominico José Luis Gago, actualmente en proceso de beatificación y a quien ha calificado como el "apóstol de las ondas", "el santo de la radio".

Del futuro beato, Bernardo Sastre, en una intervención recogida por Europa Press, ha remarcado la faceta como comunicador en las ondas de radio y televisión, señalando que "el micrófono se convirtió en un instrumento de bendición y de servicio", al tiempo que ha subrayado que su legado inspira a construir una sociedad más fraterna y menos polarizada.

"Hay vidas que dejan huella por sus obras memorables y otras vidas por su estilo de santidad. La vida del padre Gago llegó a dar testimonio de ambas proezas. En su personalidad la inteligencia se conjugaba con la humildad, la competencia profesional, la vocación sacerdotal y el amor a la verdad. Su trayectoria fascinante nos recuerda que los valores más profundos se hacen visibles en la forma de vida y en forma de servicio generoso", ha recordado con admiración Bernardo Sastre, quien ha añadido que quienes conocieron a Gago tuvieron la oportunidad de aprender de un "hombre cercano, creativo, discreto, dotado de un fino sentido del humor, de gran ingenio, como corresponde a un predicador de la verdad de su talla".

Por ello, el joven dominico considera que la personalidad de Gago es el mejor legado para este primer ciclo de conversatorios que inspirará a "dialogar con respeto, a contrastar las ideas de forma pacífica y compasiva, a construir juntos una sociedad más fraterna y menos polarizada, una sociedad más esperanzada y comprometida con la vida".

En la misma línea, el presidente de la Asociación 'Padre Gago', Rafael Ortega, ha hecho hincapié en la necesidad de generar conversación y reflexión compartida en un contexto en el que resulta difícil escuchar a quien piensa de otra manera. Ortega ha manifestado que con estos ciclos se busca crear "lugares donde sea posible sentarse juntos, escuchar y pensar", y ha recordado la vinculación espiritual de la figura de Gago con la ciudad de Valladolid.

PETICIÓN DE AGILIDAD AL ARZOBISPADO

Ortega, quien ha aprovechado para agradecer al alcalde por asistir en su día a la inauguración de la plaza dedicada al padre Gago junto a la Iglesia de San Pablo, ha hecho igualmente un llamamiento al Arzobispado de Valladolid para que agilice el proceso de beatificación: "Lanzo el rezo a quien corresponda para que, coincidiendo el próximo día 22 de diciembre con el aniversario de su fallecimiento, el Arzobispado firme de una vez por todas el proceso de beatificación cerrado en Valladolid y el mismo sea trasladado a Roma".

Con respecto a la programación del ciclo, con una periodicidad mensual entre los meses de octubre de 2026 y marzo de 2027 en la Sala 'Francisco de Cossío', el mismo comenzará el 29 de octubre con la mesa 'Adicciones. La cultura del cuidado frente a la cultura del descarte', en la que intervendrán María Paz de la Puente Martín (directora general de Fundación Aldaba-Proyecto Hombre) y Fermina Alonso del Teso (psiquiatra, responsable de la Unidad de Patología Dual HURH), moderadas por Pablo Rodríguez Lago (director de Diario de Valladolid-El Mundo); mientras que en la del 26 de noviembre, 'El valor del consenso en una sociedad plural', lo harán Jesús Quijano González (catedrático de Derecho Mercantil, jurista y político) y Francisco Javier León de la Riva (médico y exalcalde de Valladolid), guiados por Luis Miguel Torres (director de Agencia de Noticias ICAL).

El último conversatorio de 2026 tendrá lugar el 17 de diciembre con el título 'Inteligencia artificial. Un enfoque antropológico', con participación de monseñor Luis Argüello (sacerdote, arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española) y Fernando Polo (CEO de Good Rebels), moderados por Jorge Losada Montero (director general de Televisión Castilla y León).

Ya en 2027, el 28 de enero el conversatorio propuesto versará sobre 'Capitalismo y pensamiento social cristiano. Responsabilidad social de la empresa' y contará con monseñor Mikel Garciandía Goñi (obispo de Palencia) y Ester Sevilla García (responsable de proyectos sociales de Fundación Naturgy). La sesión será moderada por Luis Jaramillo Guerreira (exdirector de COPE Castilla y León).

El 25 de febrero del próximo año el encuentro" versará en torno a 'Humanismo frente a la cultura del odio: La fuerza de la palabra frente a la violencia' y estará protagonizado por María San Gil (política), moderada por Ángel Ortiz Dávila (director de El Norte de Castilla). Y, por último, el 28 de marzo, esta primera edición se cerrará con la sesión titulada 'Estética y belleza en el arte. El sentido de la belleza en tiempos de incertidumbre', cuyo ponente será Sixto Castro Rodríguez, en conversatorio con Ángel Cuaresma Renedo (delegado de Intereconomía Castilla y León).