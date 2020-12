Escaja desmiente elecciones en el Consejo de Enfermería de CyL y que Enrique Ruiz sea el nuevo presidente

VALLADOLID, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo de Colegios de Enfermería de Castilla y León, Alfreso Escaja, ha desmentido que haya sido elegido nuevo presidente regional de esta entidad Enrique Ruiz Forner, que dirige el Colegio de Enfermería de Ávila, tal y como se anunció el pasado 24 de diciembre ya que no se han podido celebrar elecciones al estar el proceso paralizado por los procedimientos judiciales que están abiertos en varios juzgados de Valladolid.

Así lo ha explicado Escaja en relación al anunció que el pasado 24 de diciembre realizó Enrique Ruiz sobre su elección como nuevo presidente regional del Consejo de Colegios de Enfermería en un proceso electoral en el que habría obtenido 17 votos de los 31 miembros del Pleno durante una reunión telemática.

A este respecto, Escaja ha explicado que no se han podido celebrar elecciones porque según los Estatutos de la Organización Colegial primero hay que nombrar un Pleno y las personas nombradas tienen que tomar posesión de su cargo, "lo que hasta el momento no se ha producido" además de que no se pueden celebrar elecciones hasta que no se resuelvan todos los procesos judiciales abiertos en distintos juzgados de Valladolid, así como en el TSJCyL.

Asimismo, Alfredo Escaja ha asegurado que la reunión telemática en la que habría sido elegido Enrique Ruiz "es una es una ilegalidad recogida en el código penal", además de que considera que el presidente del Colegio de Ávila y otras cinco personas convocaron una asamblea "arrogándose un derecho que legalmente no les pertenece" ya que es potestad sólo del presidente o del secretario del Consejo.

Desde el momento en el que Alfredo Escaja tuvo conocimiento de esta reunión telemática, que se celebró el pasado 19 de diciembre, puso los hechos en conocimiento de uno de los Juzgados de instrucción de Valladolid.

Asimismo, Escaja ha insistido en que actualmente no es posible convocar elecciones al pleno del Consejo ni por lo tanto elegir Comité Ejecutivo, ya que el proceso está paralizado por los procedimientos que se siguen por las "irregularidades detectadas" en los presidentes de los colegios de Ávila, Enrique Ruíz, dos años al frente de este organismo siendo pensionista, y de Zamora, Andrés Pérez Santamaría, pensionista, y sin estar en activo como requiere la Ley para desempeñar el cargo.

"Situación similar ocurre con la Presidenta del Colegio de Burgos Esther Reyes, que convocó la reunión y supuestamente participó en ella, después de que su mandato lleva agotado desde hace seis meses, o la presidenta de Palencia, Carmen Bárcena, nombrada provisionalmente, fue cesada a petición de los miembros de la Junta de Gobierno por su "mala gestión" y actualmente solo se mantiene en el cargo cautelarmente hasta que haya sentencia judicial.

"Estas son las personas que después de que los Juzgados de lo contencioso administrativo les ha negado por dos veces el sustituir el Comité Ejecutivo, ahora se pretenden constituir en un órgano ilegal, se voten entre ellos mismos y se autoproclaman presidente, vicepresidente tesorero y vicesecretario del Consejo", ha asegurado Alfredo Escaja.

Para Escaja, el origen de todos estos hechos está promovido por el Consejo General de Enfermería como respuesta a la denuncia que el Consejo de Castilla y León, y los colegios de Valladolid y León han realizado ante la Fiscalía por posibles delitos del presidente del Consejo General y su Junta de Gobierno de Apropiación Indebida, Administración Desleal y Falsedad .