Escuela de Ingenierías de la ULE, primera de España con simulador Boeing 737-800 certificado para formación de pilotos

Simulador Boeing 737-800, en la Escuela de Ingenierías de la Universidad de León. - EUROPA PRESS

LEÓN, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Escuela de Ingenierías de la Universidad de León (ULE) se ha convertido en la primera de España en disponer de un simulador Boeing 737-800 certificado oficialmente para el entrenamiento avanzado de pilotos.

La certificación, concedida por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), acredita que el simulador cumple los estándares exigidos para la formación de tripulaciones en un entorno profesional y consolida al Centro de Simulación Aérea de la Universidad de León (Saule) como un espacio de referencia para la formación, la investigación y la innovación tecnológica aplicadas al ámbito aeronáutico.

Este avance ha sido posible, según ha explicado Alfredo Labarta, responsable del Servicio de Simulación Aérea de la ULE, gracias a la colaboración que la Universidad mantiene con la escuela de pilotos FlyBy, en el marco del convenio específico suscrito entre ambas entidades desde el año 2019, que favorece la incorporación al entorno universitario de tecnologías de entrenamiento utilizadas en la aviación profesional.

"Esta certificación supone un importante salto cualitativo para las instalaciones universitarias, al permitir disponer de un simulador que reproduce con un alto nivel de fidelidad el entorno operativo de un Boeing 737-800 y acerca al estudiantado y a los profesionales la tecnología empleada actualmente por el sector aeronáutico", ha destacado.

El director de la Escuela, Joaquín Barreiro, ha puesto en valor de esta infraestructura para la formación de los estudiantes de las titulaciones vinculadas a la Ingeniería Aeroespacial y Mecánica, tanto por su aplicación en las prácticas como por su contribución a los procesos de acreditación europea de calidad: "Este simulador es un apoyo importante para estos sellos europeos que acreditan la calidad de nuestros estudios".

En este mismo aspecto ha incidido el vicerrector de Infraestructuras, Sostenibilidad y Transformación Digital, Ramón Ángel Fernández, que ha recordado que uno de los aspectos más relevantes de la certificación es haber conseguido que un simulador que ya formaba parte de las instalaciones universitarias cumpla los exigentes requisitos establecidos por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

"No se trata de que hayamos comprado un simulador certificado, sino de que nuestros profesionales han conseguido que uno que ya teníamos cumpla todas las condiciones exigidas", ha subrayado, a la par que ha recordado que este logro abre nuevas posibilidades para la docencia, la investigación y la transferencia de conocimiento, además de permitir ampliar la formación relacionada con los entornos de simulación y su certificación.

FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN

La certificación permitirá ampliar la colaboración con FlyBy, con la previsión de que, a partir de noviembre, el simulador acoja el Módulo de Cooperación en Cabina (MCC) de la formación de pilotos de esta escuela, centrado en el entrenamiento de la coordinación entre los miembros de una tripulación durante las operaciones de vuelo.

El simulador, optimizado por la empresa española Lasa Dynamics bajo la denominación Gen738, está basado en un Boeing 737-800 e incorpora una réplica completa de la cabina de vuelo, instrumentación profesional y una simulación integral de todos los sistemas de la aeronave, incluido el sistema de gestión de vuelo (FMS). Estas prestaciones permiten recrear con gran realismo diferentes escenarios operativos y desarrollar entrenamiento avanzado para pilotos, especialmente en programas de cooperación entre tripulaciones (MCC).

AVANZADO SISTEMA VISUAL

Entre sus principales prestaciones destaca un avanzado sistema visual de alta fidelidad que incorpora la tecnología LightPath, desarrollada por Lasa Dynamics, capaz de reproducir con gran precisión la iluminación de pistas y aeropuertos. Esta herramienta mejora especialmente el entrenamiento en operaciones nocturnas y en condiciones de baja visibilidad, lo que permite acercar la experiencia de simulación a las condiciones reales de vuelo.

La obtención de esta certificación representa un nuevo hito en la evolución del Centro de Simulación Aérea de la Universidad de León, que inició su actividad en 2013 con el objetivo de impulsar la formación, la investigación y la transferencia de conocimiento en el ámbito de la simulación aeronáutica.

Desde entonces sus instalaciones han evolucionado hasta contar actualmente con tres simuladores de vuelo, entre ellos el Boeing 737-800 ahora certificado, además de un Beechcraft Baron 58 y un CR12, que se utilizan en actividades docentes, de investigación y entrenamiento especializado y sirven de apoyo a iniciativas como el curso de extensión universitaria de simuladores de vuelo, que este año celebra su vigesimoquinta edición.