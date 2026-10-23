España desembarca en Italia: Castilla y León, Madrid y Canarias llevan su mejor enoturismo a FINE Italy

VALLADOLID 23 (EUROPA PRESS)

Castilla y León, Madrid y Canarias presentarán sus propuestas enoturísticas en la segunda edición de FINE Italy, la feria internacional que se celebrará los días 27 y 28 de octubre en Riva del Garda (Trentino, Italia). El evento está coorganizado por Feria de Valladolid y Riva del Garda Fierecongressi.

La Junta de Castilla y León acudirá con las rutas del vino de Arlanza, Arribes, Cigales, Sierra de Francia, Toro y Zamora, que mostrarán un enoturismo basado en el paisaje, la gastronomía, el patrimonio y la cultura.

Además, Abadía Retuerta Le Domaine, referente del enoturismo de alta gama en la provincia de Valladolid y colaboradora de FINE desde el inicio del proyecto, también participará en la feria.

Madrid y Canarias se estrenan en la cita italiana, Enoturismo Madrid llevará la oferta de más de veinte bodegas de cuatro áreas vitivinícolas, con experiencias gourmet, naturaleza, patrimonio y oleo turismo; mientras que el Clúster de Enoturismo de Canarias presentará programas de sus 32 empresas asociadas en seis islas.

FINE Italy crece más de un 30 por ciento respecto a su primera edición y reunirá a cerca de un centenar de bodegas, consorcios, rutas del vino y destinos de Italia, España, Alemania y Eslovenia.

Asimismo, contará con 90 compradores especializados de mercados como estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Brasil, México o los países nórdicos.

El director general de Feria Valladolid, Alberto Alonso, ha destacado el carácter profesional, hiperespecializado y global de la feria, así como la cooperación con Riva del Garda Fierecongressi como motor de nuevas oportunidades del sector.