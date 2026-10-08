Esther Peña y Aitana Hernando se postulan como cabezas de lista al Congreso y Senado por el PSOE de Burgos

BURGOS 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria provincial del PSOE de Burgos, Esther Peña, y la alcaldesa de Miranda, Aitana Hernando, se postulan como cabezas de lista para el Congreso y el Senado si las agrupaciones lo ratifican en el Comité Provincial.

Así lo han confirmado minutos antes de la Jornada Interparlamentaria del PSOE de Burgos, que ha contado con la presencia del secretarigo general del PSCyL, Carlos Martínez.

Las propuestas de las agrupaciones locales se votarán en la ejecutiva y el comité provincial a lo largo de la próxima semana, antes de ser ratificadas de forma definitiva por el Comité Federal del PSOE el próximo sábado 17.

El proceso interno para las candidaturas de los comicios municipales de mayo queda "congelado de forma temporal" hasta que concluyan las elecciones generales del 29 de noviembre.

Martínez ha respaldado la trayectoria y el bagaje de gestión de Aitana Hernando, para subrayar que la reorganización responde exclusivamente a la coincidencia del calendario electoral nacional.

De esta manera, el PSOE de Burgos ha iniciado este jueves su precampaña electoral para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre con la celebración de una jornada interparlamentaria de trabajo.

Tanto Peña como Martínez han situado "la vivienda, el blindaje de las pensiones y el balance de gestión de los últimos ocho años" como los ejes centrales de la propuesta socialista.

Peña ha defendido el trabajo realizado por el Gobierno central en la provincia y ha destacado que el objetivo del partido es "volver a ganar en las urnas con el aval de la gestión realizada".

Según ha detallado, Burgos cuenta hoy con 15.000 afiliados más a la Seguridad Social y 5.000 parados menos que hace ocho años, además de un incremento del 66 por ciento en el Salario Mínimo Interprofesional y un aumento superior a los 450 euros en la pensión media provincial.

En materia de infraestructuras, Peña ha remarcado que la inversión en carreteras se ha triplicado respecto a la época de los gobiernos del PP, mientras que la partida destinada al ferrocarril en la provincia ha pasado de 159 millones a 1.220 millones bajo el mandato de Pedro Sánchez.

La dirigente socialista ha contrapuesto estos datos con la gestión de la Junta en materia de vivienda, "competencia que ostenta de forma exclusiva". Peña también ha reprochado al Ejecutivo autonómico su rechazo a la Ley de Vivienda estatal y ha exigido explicaciones sobre el destino "de los más de 300 millones adicionales que el Gobierno central ha asignado a la comunidad para esta materia".

En este sentido, ha contrapuesto las subidas del 40 por ciento en el alquiler y del 32 por ciento en la compra de inmuebles registradas en Burgos en el último lustro con el reciente anuncio de seis millones en fondos estatales para que la Universidad de Burgos cree más de 1.000 alojamientos a un precio de 300 euros mensuales con gastos incluidos.