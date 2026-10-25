Los estrenos en España de la película de animación 'La violinista' y el drama 'Elsinore', este lunes en Seminci

Escena de la película 'Elsinore', de Simon Stone. - PELÍCULA 'ELSINORE'

VALLADOLID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los estrenos en España de la película de animación 'La violinista', dirigida por el singapurense Ervin Han y el español Raúl García, y el drama biográfico 'Elsinore', del cineasta Simon Stone, protagonizarán este lunes, 26 de octubre, la 71 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci).

'La violinista' llega a la Seminci proyectada en la Sección Oficial a concurso y con la presencia de sus directores. El filme, que se hizo con el Cristal al mejor largometraje de Annecy, el festival de animación más importante del mundo, traslada al espectador al Singapur de los años 30, donde dos amigos de la infancia unidos por la música ven cómo la ocupación japonesa los separa.

Esta película se proyectará en el Teatro Calderón, que también acogerá el primera pase de 'A good little soldier', del cineasta francés Stéphane Brizé, también en estreno español y a competición por la Espiga de Oro. Protagonizado por Alba Rohrwacher y Vincent Lindon, este largometraje se adentra en las dinámicas del mundo corporativo a través de una ejecutiva de alto rango en una compañía de seguros.

En el mismo espacio y dentro de la misma sección se proyectará 'Aquí', de Tiago Guedes, quien mantendrá un encuentro con la prensa este domingo, mientras en el Teatro Cervantes se proyectará otro filme de Sección Oficial a concurso, 'We are all strangers', del director singapurense Anthony Chen.

Con esta película, el cineasta completó su trilogía 'Growing Up' y se convirtió en el primer director de Singapur en competir por el Oso de Oro en Berlín. La historia, en estreno español en Seminci, acompaña a una familia a lo largo del tiempo.

De Sección Oficial fuera de concurso, este lunes se podrá ver en la 71 edición 'Talento para matar', filme del holandés Anton Corbijn que recala en Valladolid en su debut nacional tras pasar por certámenes como el Festival de Toronto, donde tuvo su estreno nacional.

Este quinto largometraje del polifacético artista, en coproducción entre Reino Unido e Italia, cuenta con las interpretaciones de Helén Mirren y Alden Ehrenreich para tejer una intriga en torno a la figura de Patricia Highsmith, gran maestra del suspense del siglo XX, autora de 'Extraños en un tren' y de las novelas de Tom Ripley.

Por otro lado, en la cuarta jornada de la 71 Semana vallisoletana se incluye también en la misma sección 'Elsinore', firmada por el suizo Simon Stone, en estreno en España con su proyección en el Centro Cultural Miguel Delibes.

Ganadora del Premio del Público Internacional en Toronto, 'Elsinore' es un drama biográfico del actor escocés Ian Charleson, interpretado por Andrew Scott. La propuesta narra el proceso del intérprete cuando tiene la oportunidad de interpretar el papel de su vida tras abandonar Daniel Day-Lewis el 'Hamlet' del National Theatre, pero tiene VIH en una fase avanzada.

ENCUENTRO DE PERIODISTAS, PENSAR EL CINE Y ESPIGA DE HONOR

También este lunes se desarrollará el Encuentro de Mujeres Periodistas, a las 9.45 horas en el Museo Patio Herreriano, organizado con la colaboración de RTVE y CIMA.

En concreto, la primera mesa, 'El legado de José Luis Cienfuegos: festivales para pensar el cine', reflexionará sobre el papel de los festivales como espacios de encuentro entre cineastas, públicos y periodistas, mientras la segunda se desenvolverá en torno al título '¿Quién cuenta hoy el cine? Los retos del periodismo cinematográfico'.

Por otro lado, tendrá lugar una de las sesiones de 'Pensar (y escuchar) el cine', en este caso bajo el título 'Ecos de lo real. El sonido en la no ficción' y con la participación de Eva Vila, Lois Patiño, Cristóbal Fernández e Irene Bartolomé.

Estos profesionales pondrán en común experiencias de dirección, montaje y creación sonora para preguntarse cómo escuchar y registrar un mundo existente y, al mismo tiempo, darle forma cinematográfica, todo ello en un encuentro que reunirá a distintas generaciones vinculadas al Máster en Documental de Creación de la Universitat Pompeu Fabra, distinguido este año por Seminci con la Espiga de Honor Académica.

Precisamente, la directora de máster, Eva Vila, recogerá el reconocimiento de la Semana en un acto en el Teatro Zorrilla a las 19.30 horas.