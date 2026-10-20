Europa se mantiene como el principal mercado para los productos de CyL con el 74,3% del total, un 12,5% más

VALLADOLID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Europa se mantuvo en agosto como el principal mercado para los productos de Castilla y León con el 74,3 por ciento del total de las ventas al exterior que llegaron a los 1.186,3 millones de euros y un incremento del 12,5 por ciento. Francia, Portugal, Alemania e Italia siguen siendo los destinos más importantes para los productos de Castilla y León.

En el caso de las ventas a la zona euro representan el 56,8 por ciento del total y crecieron un 20,6 por ciento mientras que as destinadas al resto de la Unión Europea alcanzaron el 8,6 por ciento del total y aumentaron un 11,3 por ciento.

Por otro lado, las ventas al resto de Europa cayeron un 20,9 por ciento respecto al mismo mes del año anterior y aglutinaron el 8,9 por ciento de las ventas exteriores de Castilla y León. Reino Unido representó un 3,2 por ciento del total tras un descenso del 39,4 por ciento y Turquía se situó ligeramente por encima, con un 3,8 por ciento del total y un retroceso del 4,5 por ciento.

Fuera de Europa, aumentaron las exportaciones de Castilla y León a Oceanía (+49,6 por ciento), Oriente Medio (+26,0 por ciento), Asia excluido Oriente Medio (+20,1 por ciento) y América Latina (+6,1 por ciento), mientras que descendieron las dirigidas a África (-31,5 por ciento) y a América del Norte (-1,5 por ciento).

América ocupó el agosto el segundo lugar como destino de las exportaciones de Castilla y León con un 11,8 por ciento del total. El principal socio comercial es Estados Unidos (5,8 por ciento del total) y un incremento de las ventas a este país del 13,4 por ciento.

Por su parte, Asia ocupa la tercera posición, con un 8,4 por ciento del total y un aumento del 21,9 por ciento. Los mayores aumentos de exportaciones respecto al año pasado se han dado en India (+221,8 por ciento) y en Vietnam (+324 por ciento) mientras que entre los clientes principales han disminuido Japón (-40,1 por ciento). En Oriente Medio se observa un incremento del 20,3 por ciento en Arabia Saudí y del 9,5 por ciento en Emiratos Árabes Unidos.

Finalmente, África representa el 4,3 por ciento del total de las exportaciones de Castilla y León y se mantiene en cuarta posición como destino de exportación. Por países destacan las exportaciones a Marruecos, que representan un 3,0 por ciento del total tras un descenso del 28,8 por ciento.