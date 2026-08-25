La evolución del paisaje de La Valdería, a estudio en un proyecto de las becas Ralbar de ULE y Fundación Banco Sabadell

Fotos del paisaje de la comarca de La Valdería (León). - ULE

LEÓN 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una de las becas Ralbar 2026 de la Universidad de León (ULE) y la Fundación Banco de Sabadell han hecho posible el desarrollo de un proyecto denominado 'Resiliencia y patrimonio en los Valles del Teleno', llevado a cabo por el estudiante Gonzalo Pérez Turrado y que aborda la evolución del paisaje de La Valdería.

El alumno del Grado de Turismo en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ha explicado que el proyecto se ha centrado en los municipios de Castrocontrigo y Castrocalbón, de la mencionada comarca, y en menor medida en Truchas y Santa Elena de Jamuz, para documentar y poner en valor la evolución de un paisaje singular marcado tanto por vestigios de la actividad humana como por la reciente regeneración tras los diversos incendios, "con particular enfoque en el incendio de 2025".

En este sentido, Pérez Turrado ha afirmado que se ha cumplido con "éxito" el objetivo central, que consistía en "acercar la geografía y el patrimonio paisajístico a la comunidad", si bien ha explicado que "el trabajo de campo se alargó, en detrimento de las charlas y talleres más de lo previsto, debido a los tiempos y trámites de la burocracia local para su puesta en marcha".

Más allá de los eventos puntuales, el "mayor hito" del proyecto es el "legado permanente" que se dejará en la zona a través de la digitalización completa de las rutas, miradores y Puntos de Interés (POI), lo que garantizará que cualquier visitante o vecino pueda interpretarlos libremente en el futuro.

El responsable del proyecto también ha destacado la celebración de un certamen fotográfico en el marco de la iniciativa, con su posterior exposición, y ha puesto en valor, aismismo, la organización de rutas de senderismo guiadas.

Además, ha agradecido la existencia de las becas Ralbar porque son "una herramienta imprescindible para conectar el conocimiento académico con las necesidades reales del medio rural leonés" y "permiten aplicar la geografía sobre el terreno y generar impacto sociocultural directo en un entorno que sufre un abandono institucional sistemático".

Así, ha expresado su agradecimiento a la ULE y a la Fundación Banco Sabadell "por el impulso de estas becas", y a la entidad colaboradora Montañas del Teleno "por su respaldo institucional para poder solicitarla".

También ha señalado, "de forma muy especial, tanto a los vecinos de La Valdería como al Ayuntamiento de Castrocontrigo y a la asociación 'El Castro del Campillo' "por su acogida y colaboración durante el trabajo de campo".

Finalmente, el estudiante ha apuntado a un aspecto "a pulir" en futuras ediciones, como sería "establecer o fortalecer los canales de mediación o convenios previos más ágiles entre la universidad y los ayuntamientos o pedanías locales". "En ocasiones, aquí se producen trabas burocráticas debidas a distintos motivos que frena el calendario operativo de los becarios, exigiendo reajustar los plazos sobre la marcha", ha advertido.