Excarcelan a un hombre herido tras la salida de vía de un turismo en Alaraz (Salamanca)

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SALAMANCA, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de unos 50 años ha resultado herido tras salirse de la vía el turismo que conducía en el punto kilométrico 19 de la carretera DSA-140, en el término municipal de Alaraz (Salamanca), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso ha tenido lugar en torno a las 1.50 horas de este sábado, cuando la sala de operaciones del 112 ha recibido el aviso del accidente y ha alertado a la Guardia Civil de Tráfico de Salamanca y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha movilizado una ambulancia de soporte vital básico.

A su llegada al lugar, el personal sanitario ha solicitado la intervención de los bomberos para poder extraer al herido del interior del vehículo.

El 112 ha trasladado el aviso a los Bomberos de la Diputación de Salamanca, que han movilizado una dotación del parque de Peñaranda de Bracamonte.

Los bomberos han realizado las labores de excarcelación del herido, que posteriormente ha sido trasladado en ambulancia al hospital.