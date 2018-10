Expertos resaltan en Valladolid el alcance de la piratería informática, con 4.000 accesos ilegales por 22.000 millones

Publicado 18/10/2018 11:43:29 CET

La delegada del Gobierno ha inaugurado el VI Curso de Especialización en esta materia organizado por el SUP

VALLADOLID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La piratería informática se ha convertido para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en todo un reto debido a la proliferación de delitos en las redes y sus repercusiones económicas, tal y como demuestran los datos de 2017 en el que se contabilizaron 4.000 millones de accesos digitales ilegales a contenidos por valor de 22.000 millones de euros y un lucro cesante sufrido por los perjudicados que llegó a 1.800 millones.

Así ha quedado de manifiesto este jueves con motivo del curso de especialización sobre tipologías de piratería en internet que ha organizado el Sindicato Unificado de Policía (SUP) en colaboración con CCOO, el Consejo Económico y Social de Castilla y León, la Universidad Rey Juan Carlos, el Centro de Estudios Universitarios (CEDEU), la Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI) y Productores de Música de España (Promusicae).

La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, en el acto inaugural celebrado en la sede del CES, ha agradecido a los agentes de las FCSE su vocación de "reciclarse continuamente para no ir un paso por detrás de la delincuencia, para poder hacer frente con vuestra acostumbrada eficacia a los grandes retos que presentan los nuevos tiempos".

Barcones ha explicado que las nuevas tecnologías han permitido "entrar en una nueva dimensión, en una nueva era que ha cambiado la forma de vida" y que pese a que las consideramos "ya imprescindibles, ofrecen un abanico de posibilidades tan amplio que es muy difícil que los delincuentes no vean en ellas un sinfín de puertas abiertas para lograr dinero fácil vulnerando la legalidad".

PIRATERÍA

Acerca de la piratería en Internet, la delegada ha manifestado que "todavía se me antojan más complicados de combatir todos estos ilícitos cuando su práctica está tan extendida que ya no sólo los realizan desaprensivos que intentan lucrarse con ello sino la inmensa mayoría de las personas en muchos casos, si no de forma inconsciente, sí sin pararse a pensar que con su acción están siendo partícipes de una nueva forma de delito que se comete sistemáticamente en todo el mundo y por millones de personas".

La máxima responsable del Gobierno en la Comunidad ha ofrecido datos globales de España extraídos del Observatorio de la piratería y hábitos de consumo de contenidos digitales 2017, elaborado por una consultora independiente y que constatan que la piratería digital ha experimentado en España por segundo año consecutivo un descenso en cifras absolutas, aunque se mantiene el porcentaje de ciudadanos que acceden a contenidos pirateados.

Así, en 2017 hubo 4.005 millones de accesos digitales ilegales a contenidos por valor de 21.899 millones de euros. Creció un 4,1 % el lucro cesante sufrido por el sector, que llegó a 1.857 millones.

También ha hecho un llamamiento a los ciudadanos para que eviten la descarga de software y archivos de manera ilegal y para que no accedan a productos con derechos de autor de forma gratuita o a través de páginas web dudosas porque "hay plataformas de pago perfectamente legales que permiten realizar descargas o visionados de forma legítima y que, precisamente, ayudan a que los creadores puedan vivir de su ingenio".

El curso, al que asisten durante todo el día unas 70 personas, ahonda en la metodología de investigación de las distintas tipologías de piratería en Internet y en sus aspectos jurídicos-penales.

En cuanto a la eficacia policial a la hora de combatir estos delitos, Barcones ha señalado que "cada vez son más las acciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que acaban con la detención de administradores de infraestructuras de piratería a través de internet y con el bloqueo o cierre de dominios que ofrecen descargas de creaciones ajenas".

EQUIPARACIÓN

Dado que los participantes en el curso eran mayoritariamente agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la delegada del Gobierno ha aprovechado para confirmarles una vez más que el Ministerio del Interior hará efectiva este mismo mes de octubre la equiparación salarial de los 6.500 guardias civiles y 2.600 policías nacionales de la Comunidad autónoma.

Según ha dicho, "en una reunión mantenida la semana pasada con los representes sindicales de la Policía Nacional y las asociaciones de guardias civiles, tenía la oportunidad de explicarles los detalles de cómo se iba a cumplir el acuerdo de equiparación salarial entre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las policías autonómicas y que se hará efectivo a partir de la nómina de octubre, cuando se cobrará la primera mejora mensual de las retribuciones junto con los pagos atrasados desde el mes de enero. La subida lineal se consolidará en la nómina de noviembre y sucesivas".

Igualmente ha insistido en que si la equiparación "era de justicia y por eso ha sido prioritario para este Gobierno realizar en el menor tiempo posible una ardua tramitación administrativa que no se había hecho", también lo es "devolver a las plantillas de la Policía Nacional y también de la Guardia Civil todos los efectivos que se han perdido desde 2011, y que ha supuesto un descenso del 10 por ciento. Esta comunidad autónoma debería tener del orden de 3.200 policías nacional y a duras penas alcanzamos los 2.700".

Por último, ha felicitado a la Policía Nacional porque, según ha precisado, no es casualidad que vivamos en una ciudad segura y tranquila, como es Valladolid, y tampoco que las ciudades de esta comunidad autónoma estén entre las que tienen los índices de delincuencia más bajos de España. "Es gracias a vuestro esfuerzo y profesionalidad", ha sentenciado.