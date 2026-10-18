Una exposición visita municipios de Ávila para mostrar el proceso de recuperación de los montes afectados por incendios. - JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

ÁVILA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León, a través del Centro para la Defensa contra el Fuego, ha diseñado una exposición itinerante que explica qué sucede después de un incendio forestal y cómo se trabaja para recuperar los montes afectados, una muestra que tiene como objetivo favorecer la participación de la población en la recuperación de su territorio en los municipios afectados por el fenómeno.

Los primeros municipios que acogen la iniciativa son las localidades abulenses de Cebreros, en el Museo Adolfo Suárez, y de El Tiemblo, en su sala de exposiciones municipal, si bien en los próximos días llegará a municipios del Valle del Tiétar, igualmente en la provincia de Ávila.

De esta forma, las localidades seleccionadas para albergar la muestra la mantendrán durante dos semanas en las salas escogidas para facilitar su visita a los vecinos de los pueblos afectados por los incendios forestales, según ha trasladado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

Dirigida al público adulto en general, ofrece información técnica accesible sobre las distintas fases de la restauración tras el fuego, los riesgos que persisten tras la extinción y los objetivos de las intervenciones para frenarlos.

Con este objetivo, la exposición itinerante está compuesta por ocho paneles que proporcionan conocimientos básicos de cómo responden los ecosistemas y la gestión forestal para devolver al monte sus valores ambientales, sociales y económicos.

El recorrido explica que cada incendio provoca un impacto diferente y que la restauración debe adaptarse a los daños, las características del terreno y la capacidad de regeneración de las especies, un proceso que puede prolongarse durante años o décadas por sus circunstancias únicas.

Además, los paneles atienden a las principales actuaciones que pueden desarrollarse en las distintas fases, entre ellas, evaluar los daños y planificar la restauración; proteger el suelo frente a la erosión de las primeras lluvias; reparar infraestructuras y atender necesidades inmediatas; vigilar y controlar plagas y enfermedades; favorecer la regeneración de la vegetación y recuperar hábitats, y mejorar el monte y crear paisajes más resistentes al fuego.

La muestra dedica también un espacio a los mecanismos naturales de recuperación: el rebrote, la germinación, la dispersión de semillas por los animales y la contribución de los hongos a restablecer las condiciones del suelo.

Además, el último panel presenta la experiencia de restauración de los pinares del Teleno, en León, y subraya la dimensión colectiva de este proceso.