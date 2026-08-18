Extinguido el gran incendio de San Cipriano del Condado (León) tras afectar a más de 1.500 hectáreas

LEÓN , 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha dado por extinguido el gran incendio forestal que se declaró el 29 de julio en la localidad leonesa de San Cipriano del Condado, en el municipio de Vegas del Condado, tras haber afectado a unas 1.531 hectáreas.

El incendio, provocado por causas accidentales, se originó a las 14.38 horas del mencionado día y en él trabajaron hasta 41 medios de extinción aéreos y terrestres, entre ellos varios técnicos; numerosos agentes medioambientales y helicópteros, así como cuadrillas helitransportadas y de tierra.

El fuego se ha dado por extinguido este martes a las 16.35 horas tras haber arrasado 1.520 hectáreas de superficie forestal, seis de matorral y cinco de pasto, según la plataforma de la Junta Inforcyl.

El incendio se elevó a Índice de Gravedad Potencial(IGR) 2 el mismo día que se declaró al requerir medidas de protección de personas o bienes aislados de naturaleza no forestal y previsión de tardar más de 12 horas en estabilizarlo.