Extinguido el incendio de Fermoselle (Zamora) que obligó a evacuar 14 pueblos y afectó a más de 10.000 hectáreas

Incendio en Fermoselle (Zamora) - EUROPA PRESS

ZAMORA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha dado por extinguido este miércoles el incendio forestal que se declaró el 29 de julio en la localidad zamorana de Fermoselle, que obligó a evacuar hasta 14 pueblos cercanos y afectó a más de 10.000 hectáreas.

El fuego se originó a las 13.05 horas del 29 de julio y se llegó a elevar a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 debido a su peligrosidad. Finalmente, se ha dado por extinguido este miércoles, 19 de agosto, a las 20.00 horas.

En su momento, el director de extinción de la jornada, Raúl de la Fuente, detalló la cifra de hectáreas que habrían resultado afectadas en declaraciones a los medios en el Puesto de Mando Avanzado (PMA), donde destacó que el incendio se encontraba en un "terreno muy amplio" al contar con un perímetro que alcanzaría los 75 kilómetros.