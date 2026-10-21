Fallece tras caer sobre él parte de la carga de una cinta transportadora en una bodega de Aranda (Burgos)

Archivo - Imagen de archivo del 112 de Castilla y León - 112 - Archivo

BURGOS 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un varón de unos 40 años ha perdido la vida tras caer sobre él parte de la carga de una cinta transportadora en una bodega cooperativa de la localidad burgalesa de Aranda de Duero, según los datos aportados por el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112.

Los hechos han ocurrido a las 15.05 horas de este miércoles, 21 de octubre, en una bodega cooperativa de Aranda de Duero donde, según los alertantes, un varón de unos 40 años había quedado inconsciente tras caer sobre él parte de la carga de una cinta transportadora.

El 112 dio aviso a los Bomberos de Aranda de Duero, a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado al lugar una UVI móvil. Las mismas fuentes han confirmado que el paciente ha fallecido.