Fallece una mujer atropellada por un turismo en Zamora

Gráfico elaborado por el 112 con datos del atropello en Zamora - @112CYL

ZAMORA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de unos 70 años ha perdido la vida este jueves tras ser atropellada por un turismo en la Avenida Requejo, en la zona del centro comercial Vista Alegre de Zamora capital, según ha informado el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112.

Los hechos han ocurrido en torno a las 14.25 horas de este jueves, 22 de octubre, en la Avenida Requejo donde, según los alertantes, un turismo ha atropellado a una mujer que ha salido despedida y estaba herida grave.

La sala de operaciones del 1-1-2 dio aviso del incidente a la Policía Local, Cuerpo Nacional de Policía, y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envió el médico del centro de salud, ambulancia de soporte vital básico y Unidad Enfermerizada de Emergencias.

El 112 ha informado de que personal sanitario ha confirmado el fallecimiento de la mujer herida.