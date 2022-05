Familia actualizará la ley de atención a víctimas de violencia de género

Blanco defiende que la elevación a rango de ley del Plan de prevención de la violencia intrafamiliar facilitará la prevención y detección

La Consejería potenciará la Red de Atención a personas inmigrantes tras asumir las competencias en esta legislatura

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades actualizará durante la próxima legislatura la vigente Ley de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género con el objetivo de mejorar la atención y con el acento puesto en el medio rural.

Así lo ha asegurado la consejera, Isabel Blanco, durante su comparecencia este jueves ante la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades de las Cortes de Castilla y León, donde ha comparecido para exponer las líneas de actuación básica de su departamento para la presente legislatura.

Blanco ha reiterado el "compromiso político y social irrenunciable" de la Junta "con la lucha contra la violencia de género" y ha puesto como ejemplo su apuesta por el sistema 'in, on y out' que "parte de la prevención, atiende y apoya a las víctimas y busca, como objetivo final, la recuperación de su autonomía para iniciar su propio proyecto de vida", para lo que "es fundamental incrementar los esfuerzos y aumentar los recursos en el último eslabón de la cadena de atención", como es la inserción laboral de la víctima.

Para Blanco, el modelo de atención integral a las víctimas de violencia de género "es la base para dotarlas de una atención individualizada, unificada, inmediata, integral y profesionalizada, adecuada a las necesidades de seguridad y autonomía personal de cada mujer", pero ha subrayado que la inserción laboral "es una de las claves que desencadenan estos procesos de recuperación de la autonomía", por lo que la Consejería "apuesta también por involucrar a las empresas".

Uno de los ámbitos donde se manifiestan las desigualdades por razón del género, según ha advertido la consejera, con "especial intensidad" es el del empleo, por lo que las políticas activas de apoyo a la mujer "han de tener como epicentro el ámbito laboral".

En este punto, Isabel Blanco ha destacado su "apuesta decidida" por la igualdad en el mundo rural, pues "las mujeres sufren múltiples discriminaciones por el mero hecho de vivir en pueblos", pese a que "son motores de transformación y cambio de la realidad social y económica de los municipios".

Por esta razón, se va a reorientar el Programa Empleo y Mujer Castilla y León (PEMCyL), dirigiéndolo hacia las mujeres que residen en zonas con menor población, con el objetivo de que encuentren trabajo, favoreciendo su permanencia en los pequeños municipios como elemento de dinamización demográfica, y va a continuar el apoyo a las empresas implicadas en la consecución de la igualdad de género a través del refuerzo y ampliación del programa 'Empresas comprometidas con la igualdad'.

Para que las niñas y jóvenes cuenten con más información y referentes en el momento de escoger sus estudios y carrera profesional, el departamento que dirige Isabel Blanco va a llevar a cabo una serie de actuaciones como son la incorporación de nuevas iniciativas a los diversos programas puestos ya en marcha para la promoción de vocaciones STEAM con la ampliación del programa 'Stem Talent Girl' o la consolidación del programa 'Steam Talent Kids'.

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

Por otro lado, Isabel Blanco ha defendido la elevación a rango de ley del Plan de prevención de la violencia intrafamiliar, como figura en el acuerdo de Gobierno entre PP y Vox, pues a su juicio, facilitará la prevención y detección de esta problemática "cada vez más creciente".

La consejera ha citado los informes de la Fiscalía que recogen que "entre un 10 y un 15 por ciento de las agresiones en el ámbito familiar no se denuncian", al tiempo que ha alertado de un incremento de episodios graves de violencia de hijos adolescentes contra sus padres, así como del maltrato dentro de la familia a las personas mayores o el acoso entre hermanos, especialmente cuando uno de ellos es una persona con discapacidad.

Blanco ha recordado que Castilla y León cuenta desde 2019 con un Plan de prevención de la violencia en el ámbito familiar cuya vigencia finaliza el próximo año, motivo por el cual se busca consolidar en esta legislatura dicha actuación mediante su conversión en ley.

Para la consejera, la nueva ley "es útil y necesaria" para prevenir este tipo de violencia y "permitirá su detección con mayor eficacia y rapidez", a la vez que "garantiza que todos los agentes implicados conozcan cómo actuar ante estas nuevas situaciones" y establece "los recursos y programas necesarios para garantizar la atención inmediata e integral a las víctimas", así como "las alternativas habitacionales y de medios de subsistencia, los apoyos técnicos y las ayudas a huérfanos víctimas de este tipo de violencia".

Para facilitar la resolución de conflictos en el ámbito familiar, la Junta abrirá los centros 'MediaCyL' de mediación y apoyo a todas las familias que lo necesiten, espacios que ofrecerán ayuda psicosocial especializada a todos y cada uno de los miembros de la familia a través de diversos servicios de carácter gratuito, personalizado y confidencial, que atenderá un equipo multidisciplinar.

Como ha recordado la consejera, en la actualidad casi 53.000 menores de Castilla y León se benefician de las distintas medidas de apoyo a la infancia en la Comunidad y ha anunciado que la Junta "va a consolidar la red de centros específicos de protección a la infancia, desarrollará nuevos programas de apoyo a menores, especialmente enfocados a la formación e inserción laboral, y reforzará y adaptará el programa de acogimiento familiar".

De hecho, más de 15 millones de euros procedentes de los fondos europeos se destinarán a la inversión en el ámbito de la infancia en Castilla y León, con el objetivo de realizar las obras necesarias para poder implantar el nuevo modelo de atención a la infancia, centrado en el niño y en sus necesidades.

Un modelo que se basa en la implantación de unidades de convivencia y que se extenderá a todos los centros residenciales de menores de la Comunidad de titularidad de la Junta, como es el caso del que se construirá en Salamanca.

INTEGRACIÓN DE MIGRANTES

Por lo que se refiere a la integración de las personas inmigrantes y refugiadas, cuyas competencias ha asumida esta Consejería en la nueva legislatura, Familia potenciará la Red de atención a las personas inmigrantes, con la integración mediante la formación y el fomento de la contratación en sectores y zonas con mayor demanda de personal como proyecto "más novedoso".

El proceso parte de un "análisis exhaustivo" de la realidad sociolaboral del territorio en el que se va a desarrollar el programa, tras lo que comenzaría el proceso de selección, formación y cualificación profesional desde sus respectivos países de origen.

Dentro de las políticas de inmigración, Blanco ha destacado las actuaciones respecto de las personas que llegan a Castilla y León con solicitud de protección internacional, sobre todo en la actualidad procedentes de Ucrania, con estatus de protección temporal.

La consejera ha informado de que se está prestando "especial atención" a los menores ucranianos que están viniendo a Castilla y León sin sus progenitores o tutores legales --en la actualidad 248-- y se ha elaborado un protocolo específico de atención y seguimiento de estos menores no acompañados para "garantizar la cobertura de sus necesidades básicas y para velar por su protección, integración y bienestar mientras permanezcan en nuestra Comunidad".