FAPAS CyL exige una solución ante la "situación límite" de los intérpretes de signos en educación

VALLADOLID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Asociaciones de Familias y Amigos de las Personas Sordas de Castilla y León (FAPAS CyL) ha mostrado su profunda preocupación ante la "situación límite" que atraviesa el servicio de intérpretes de Lengua de Signos Española (LSE) en los centros educativos públicos de la comunidad.

La entidad ha reclamado a la empresa adjudicataria, Oncall Europa S.L., el abono inmediato de los salarios pendientes, al tiempo que ha exigido a la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León que garantice el derecho a la educación del alumnado sordo.

Desde la organización, a través de un comunicado recogido por Europa Press, han señalado que no se trata de un problema puntual, puesto que durante el curso 2025/2026 ya se denunciaron retrasos reiterados en el pago de las nóminas por parte de la empresa adjudicataria. Asimismo, ha recordado que el pasado 5 de octubre la plantilla fue informada por la empresa de que no podía abonar puntualmente los sueldos alegando problemas de liquidez. Para la federación, la existencia de retrasos en las retribuciones no puede convertirse en una característica estructural del servicio.

Además de los problemas salariales, FAPAS CyL ha denunciado que la continuidad y calidad de la atención educativa se están viendo seriamente comprometidas. Según ha advertido la organización, se han registrado situaciones en las que el alumnado no recibe todas las horas de interpretación asignadas, así como dificultades para cubrir bajas y vacantes. Como ejemplo de esta problemática, ha citado el caso de un alumno de 3.º de ESO en León que únicamente recibe 12 de las 24 horas semanales que tiene reconocidas.

Ante este escenario, la federación ha reclamado a Oncall Europa que regularice de forma inmediata los pagos, garantice condiciones laborales dignas y cubra las bajas de personal. Del mismo modo, ha urgido a la Administración autonómica a ejercer su responsabilidad como titular del servicio público, fiscalizar el cumplimiento del contrato administrativo y adoptar las medidas contractuales correspondientes ante los incumplimientos registrados.

Por último, la entidad considera necesario abrir un debate sobre el modelo de prestación de este recurso esencial, proponiendo que se estudien alternativas para dotarlo de mayor estabilidad. Entre estas opciones, FAPAS CyL ha planteado la posibilidad de que la prestación de la interpretación de lengua de signos sea asumida directamente por la propia Administración educativa.